Встреча через 50 лет

В последний июльский день в Юманайской средней школе им. С.М. Архипова состоялась встреча выпускников 1974 года. Встреча юбилейная — ровно 50 лет назад прозвучали для 52 выпускников 32-го выпуска школы последний звонок и прощальный школьный вальс.

Разошлись пути-дорожки бывших одноклассников. Кто-то поступил в институт, кто-то – в техникум, училище, а кто-то пошёл работать. Многие уехали далеко за пределы родного района и республики. А дальше как и положено: семья, дети, трудовые будни, новые знакомства. Потерялась связь со многими одноклассниками.



И вот, спустя 50 лет, состоялась долгожданная встреча. Многие не виделись со дня окончания школы и не узнавали друг друга: а ты кто? а-а, это ты?! Обнимали друг друга, смеялись и радовались. Но не всем удалось в этот день увидеться в стенах школы: кто приболел, кто не смог приехать издалека, кого-то уже нет в живых… На встречу пришли 22 выпускника. Собравшись за одним щедро накрытым столом, эти отцы и матери, бабушки и дедушки, за плечами которых немало пройденных дорог, вновь превратились в юных школьников, и завязался живой разговор…

Было о чём вспомнить, о чём поговорить. Вспомнили своих одноклассников, первых учителей, классных руководителей и учителей-предметников, отдавших детям частичку своей души и свои знания. Всему самому доброму и хорошему, к чему восприимчива детская душа, научили они, учителя. Уважение к учителям звучало лейтмотивом всей встречи.



«Кажется, что совсем недавно был выпускной вечер, — вспоминала выпускница Галина Мижукова, — а прошло уже 50 лет с тех пор, когда мы были юными и счастливыми выпускниками Юманайской средней школы. Когда вспоминаешь школу, всегда приходят на память школьные учителя. С большой уверенностью могу сказать, что каждый из нас сохранил частичку той чудесности и духовности, которую заложили в нас школьные педагоги. А учили нас в основном фронтовики и труженики тыла. Они давали детям больше чем математические формулы и правила грамматики. Они были живым воплощением героической истории и учили послевоенное поколение патриотизму и мужеству, щедро делясь с ним своими обширными знаниями, мудростью и искренней любовью к Родине. Да и школа носит имя нашего фронтовика-педагога С.М. Архипова, трижды орденоносца, всю свою жизнь посвятившего просвещению родного чувашского народа, многое сумевшего сделать для развития образования родного края…»



«Надо сказать, что в то время в школе царил дух доброжелательности, взаимного уважения учеников и учителей и обоюдного доверия, – продолжил воспоминания Николай Шипеев, бывший спортсмен школы, активист школьных общественных мероприятий. – Мы были очень активными и дружными. В наших отношениях было больше доброты, готовности прийти на помощь. В свободное от учёбы время мы старались тоже быть вместе: дружно собирали металлолом и макулатуру, делали уборку на пришкольной территории и в классе, принимали участие во всех школьных мероприятиях — спортивных соревнованиях, конкурсах художественной самодеятельности и других».



«Поэтому после окончания школы мы попали во взрослый мир не растерянными подростками, а более подготовленными к реалиям жизни сформированными молодыми людьми, – поддержал своего друга детства Валерий Сергеев. – И за всё это мы до сих пор благодарны нашей школе и наставникам-педагогам, которые вложили в нас всё самое доброе и необходимое!»



Действительно, выпускники не подвели своих наставников – все состоялись в этой жизни: достигли успехов в профессиональной деятельности, стабильности и благополучия в личных делах и реализации многих начинаний. Спустя десятилетия после окончания школы, несмотря на то, что многие наши выпускники прошли в жизни немало испытаний, все остались прежними – искренними, с чистой душой. В настоящее время все помогают детям растить внуков, стараются быть достойным примером для них.



Конечно, всем очень хотелось пройтись по коридорам своей старой школы, прийти в любимый класс, посидеть за партой. Но этих старых зданий сейчас нет, так что волнительная встреча прошла в новом здании школы. Людмила Семёнова, больше 30 лет работавшая в родной школе учителем, подготовила для одноклассников виртуальную экскурсию в прошлое «Школьные годы чудесные!». Был организован просмотр видеоролика, снятого по фотографиям разных лет. Вспоминали с удовольствием детство и юность, свои октябрятские, пионерские и комсомольские годы, хором пели школьные песни, откровенно рассказали о себе.



Время пролетело как-то незаметно. Прощались одноклассники друг с другом с надеждой на будущую встречу.



«То, что вы здесь сегодня собрались, — это показатель высоких человеческих отношений, вашей душевной щедрости и порядочности. Вы благодарные ученики, а благодарные люди — это великие люди. С вас будет брать пример молодое поколение, которое будет обучаться в Юманайской средней школе», — такими добрыми напутственными словами попрощалась с выпускниками-юбилярами директор школы Г.А. Фёдорова.



Л. Арсентьева, выпускница 1974 года Юманайской школы.