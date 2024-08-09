Время подумать о вакцинации детей против гриппа

Вакцинация пока является самой действенной мерой в борьбе с гриппом. Но тут важно не упустить сроки, ведь после прививки организму нужно время, чтобы выработать иммунитет.



Доктора советуют прививать детей от гриппа уже в августе, до начала учебного года и осеннего подъема заболеваемости гриппом. На днях Минздрав Чувашии сообщил о поступлении в регион 94,7 тыс. доз отечественной вакцины «Ультрикс-квадри» для иммунизации детского населения. Вакцина распределяется в медицинские организации региона.



Чтобы привиться против гриппа, жители республики могут обратиться в поликлиники и в фельдшерско-акушерские пункты по месту жительства.



Подготовила Н. Игнатьева.