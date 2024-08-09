«Большие семейные выходные» приглашают

С мая по сентябрь в России реализуется проект, направленный на объединение поколений.

В Чувашии «Большие семейные выходные» планируется провести 10-11 августа (в рамках Дня физкультурника) и 31 августа—1 сентября (в рамках Дня знаний).



В Шумерле провести ближайшие выходные всей семьей можно будет в библиотеках (в библиотеке-филиале им. В.В. Маяковского 10 августа в 11.00 пройдет мастер-класс «Сервировочная салфетка», в библиотеке-филиале им. М. Сеспеля в течение дня 11 августа — квиз-тайм «Мы одна семья»), во Дворце детского и молодежного творчества (10 августа в 10.00 состоится открытый турнир по быстрым и русским шашкам), на стадионе «Труд» (в 11.00 начнется турнир по детскому дворовому футболу), а также в историко-краеведческом музее (начало семейных экскурсий в 10 и 12 часов по предварительной записи: 8(83536) 2-99-87).



В рамках «Больших семейных выходных» также пройдут мероприятия в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения: мастер-классы по совместному изготовлению кукол-оберегов, экскурсии в городской парк с краеведом Николаем Кондратьевым, семейный просмотр сказки «Колобок», подготовленной театральной студией «Сказки дедушки Ермолая», и семейные старты.



По информации администрации г. Шумерли.