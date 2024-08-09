Бердянским детям от шумерлинцев

Сегодня, 9 августа, из Чувашии отправляется очередной гуманитарный груз для подшефного Бердянского муниципального округа Запорожской области

В составе груза, который в течение лета собирали все образовательные учреждения республики, всё то, что необходимо детсадам и школам: книги, постельные принадлежности, развивающие игры и игрушки, оргтехника, акустическая техника с микрофонами, спортивный инвентарь, электрическая плита, мясорубки, посуда для столовых, баннеры для оформления школ, флаги. Для более 100 первоклассников Бердянска собраны и будут переданы рюкзаки первоклассника.



Свою лепту в сбор гуманитарной помощи внесли трудовые коллективы образовательных организаций Шумерли, ученики, воспитанники и их родители. Вместе они собрали более 50 коробок.



К акции Министерства образования присоединился и Союз женщин Чувашии. Женсовет Шумерли, активистки женского движения «Единой России» вели сбор гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям Бердянского района. Шумерлинцы направили нуждающимся продукты питания длительного хранения и быстрого приготовления, средства личной гигиены.

Сотрудники Шумерлинского КЦСОН организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для детей Бердянска. Эта акция стала частью широкой программы по поддержке населения, пострадавшего от различных обстоятельств. Каждая коробка с гуманитарной помощью была дополнительно упакована, чтобы обеспечить безопасность и целостность содержимого во время транспортировки.

Лариса Володина, заместитель директора ШКЦСОН по вопросам семьи и детства:

«Благодаря таким инициативам, дети Бердянска смогут получить необходимые принадлежности для обучения и почувствовать заботу со стороны общества. Такая поддержка имеет огромное значение для детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации».



Подготовила Н. Игнатьева.







