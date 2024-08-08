Число самозанятых превысило 84 тысячи человек

С момента начала действия на территории Чувашской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», с 1 июля 2020 года, число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан превысило 84 тысячи человек. Сумма начисленного налога на профессиональный доход составила 851 млн рублей, уплачено в бюджет 812 млн рублей.

Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых граждан на территории Чувашской Республики являются: перевозка пассажиров и грузов, торговля самостоятельно произведенными товарами, парикмахерские и косметологические услуги, услуги по строительству и ремонту, услуги репетитора.

Налог на профессиональный доход исчисляется ежемесячно, исходя из полученного самозанятым дохода по каждой проведенной операции. Он рассчитывается автоматически в мобильном приложении «Мой налог». Других обязательных платежей самозанятые не осуществляют.

Оплату начисленного налога нужно производить не позднее 28 числа каждого месяца. Сделать это можно самостоятельно онлайн или подключить автоплатеж, привязав любую банковскую карту. В случае неуплаты имеющаяся задолженность с учетом начисленной пени будет взыскиваться налоговой службой в судебном порядке.

Управление ФНС по Чувашии.