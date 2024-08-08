Половина образовательных учреждений Чувашии готова к запуску учебного процесса

По данным Минобразования Чувашии, приёмку образовательных учреждений к новому учебном году в регионе должны завершить до 12 августа. В Красночетайском округе, к примеру, комиссия уже проверила все учебные заведения, которые 1 сентября должны принять ребят: 8 школ, 4 детских сада, детскую школу искусств, спортивную школу «Хастар» и Дом детского творчества. Об этом местная администрация отчиталась в своём госпаблике.

В Урмарском округе межведомственная комиссия, в состав которой входят сотрудники Госпожнадзора, Роспотребнадзора, специалисты администрации, тоже обошла все образовательные учреждения. Всего их в муниципалите 21: 13 школ, 5 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. «Комиссия оценила состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса каждого из объектов, обеспечение пожарной безопасности, подготовку к отопительному сезону, обеспечение охраны и антитеррористической защищённости, соблюдение санитарно-гигиенических условий, благоустройство прилегающей территории, проведение капитального и текущего ремонтов, готовность учебных классов, групповых помещений, уровень оснащенности технологическим оборудованием пищеблоков, соответствие документации требованиям законодательства, а также условия для безопасного пребывания детей», - пояснили в окружном госпаблике. В результате допуск к работе с 1 сентября получили пока только 19 образовательных организаций. Еще две – Урмарская школа им. Г. Егорова, где подрядчик к середине следующей недели обещал завершить благоустройство территории, и детский сад «Радуга» в Шоркистрах: там ещё идёт капремонт, учреждение будет сдавать своеобразный экзамен чуть позже.

В госпаблике администрации Алатырского округа сообщили, что приёмку образовательных учреждений завершат сегодня. Напомним, в муниципалитете действуют 12 школ, 1 детский сад и 2 учреждения дополнительного образования. Единственное учебное заведение, чью проверку комиссия отодвинула – Алтышевская средняя школа. Проверяющие нагрянут туда ближе к концу следующей недели, когда на объекте завершится капремонт. «Всё делается для того, чтобы 1 сентября дети пришли в чистые, красивые, тёплые школы и детские сады. Важно, чтобы с ребятами работали не только опытные педагоги, но и окружающее их пространство было красивым, удобным и максимально безопасным», – отметили в публикации в госпаблике муниципалитета.

Добавим: в Чувашии работают 384 школы и 298 детских садов. В новом учебном году в школы пойдут 152 тысячи детей, а в дошкольные организации – свыше 63 тысяч ребятишек. По данным Минобразования Чувашии, на утро 8 августа 2024 года 60% школ и 40% детсадов региона полностью готовы к предстоящему образовательному процессу.

cheb.mk.ru