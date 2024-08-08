В Чувашии состоялось совещание по вопросам создания территориальных общественных самоуправлений (ТОС), их деятельности по реализации собственных инициатив по вопросам местного значения

Сегодня, 8 августа 2024 года, состоялось организационное совещание по вопросам создания территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Чувашской Республике, их деятельности по реализации собственных инициатив по вопросам местного значения.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Управления внутренней политики Владимир Степанов, заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики — начальник Управления по работе с обращениями граждан и взаимодействию с субъектами общественного контроля Администрации Главы Чувашской Республики Алексей Гурьев, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Чувашской Республики» Александр Кузнецов, представители ТОС Чувашии.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов, связанных с деятельностью ТОС в Чувашской Республике и их ролью в реализации собственных инициатив по вопросам местного значения. Участники мероприятия обсудили планы по написанию грантов, которые помогут развивать и улучшать жизнь на своих территориях.

Алексей Гурьев отметил, что благодаря усиленной совместной работе в Чувашии создано 26 ТОС в форме юридического лица. Эти ТОС уже активно участвуют в грантовых конкурсах и демонстрируют отличные результаты, становясь победителями. Он подчеркнул, что создание ТОС стало важным шагом в развитии гражданского общества в Чувашии. «Эти организации стали настоящими центрами активности и сотрудничества между жителями, администрацией и бизнесом. Благодаря этому, удалось достичь значительных результатов в различных сферах», — подчеркнул он. ТОС является уникальной возможностью для жителей республики развивать свою территорию и вносить свой вклад в ее благоустройство.

На встрече представители ТОС поделились своими проектами, которые получили финансовую поддержку. Особое внимание было уделено проекту ТОС «Чамыш» под названием «Мы любим футбол!». Этот проект стал победителем в конкурсе Тинькофф банк под названием «Скиньте мяч 2024». Это важное достижение для ТОС и подтверждение их активной роли в развитии общественной жизни. Проект «Мы любим футбол!» направлен на развитие спортивной культуры и поддержку молодежи в нашем регионе. Председатель ТОС «Чамыш» Елена Александрова отметила, что благодаря этой инициативе, местные жители смогут получить доступ к современным спортивным площадкам и организованным тренировкам. «Это не только способствует здоровому образу жизни, но и способствует укреплению дружеских связей и развитию командного духа. Победа в конкурсе Тинькофф банка стала важным шагом в развитии проекта и подтверждением его значимости для общества. ТОС «Чамыш» готовы продолжать работу над реализацией своих инициатив и приносить пользу своим соседям и всему обществу», — подчеркнула Елена Александрова.

Еще одним успешным проектом поделилась представитель ТОС «Очаг» с. Байглычево Яльчикского муниципального округа Ольга Тихонова. Проект под названием «Без общения, друзья, с вами нам никак нельзя» стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2024 года. Размер гранта составляет 307 541 рублей. Cофинансирование – 91 780 руб. Общая сумма расходов на реализацию проекта — 399 321 руб. Проект предлагает оказать содействие в досуговой занятости людей старше 60 лет, когда человек ушел на заслуженный отдых, но есть потребность в самореализации, т.е. создать объединения единомышленников по интересам.

Глава Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики Павел Семенов подчеркнул, что ТОС – это не просто формальность, а настоящая возможность для каждого жителя развить свою территорию. Ведь благодаря ТОС люди могут активно участвовать в улучшении своих населенных пунктов. «Необходимо, чтобы больше людей осознали важность этой системы и начали писать проекты, которые помогут сделать их места жительства еще лучше. Ведь только совместными усилиями мы можем добиться значительных изменений и сделать нашу общину более процветающей и комфортной для жизни», подчеркнул он.

В Чувашии деятельность ТОС будет продолжать развиваться и укрепляться. Это станет возможным благодаря наличию всех необходимых условий и поддержки со стороны государства.