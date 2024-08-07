Комментарий члена экспертного клуба Чувашской Республики, участника боевых действий в Афганистане Вениамина Петрова:



«Поддержка Президентом России В. В. Путиным предложения о реабилитации участников СВО вместе с жёнами своевременна и актуальна. Отдых и передышка бойцам нужна, иначе физическая и моральная усталость сказывается на их морально — психологическом состоянии. А даже краткосрочное пребывание с семьёй резко повышает боевой дух и мотивацию. Это я сужу по своим воспоминаниям боевых действий в Афганистане. Из всего многочисленного контингента советских войск в ДРА только офицеры нашего полка через каждые два-три месяца неофициально на неделю с дорогой выезжали на родину. Дома находились максимум пять дней. И этого нам хватало на всё. И мы воевали лучше всех. А командир за это попал в опалу, но все два года продолжал предоставлять эти счастливые недели. Всё это мы помним и вспоминаем добрым словом своего боевого командира и психолога в одном лице. Морально-психологическая поддержка участникам СВО нужна и во время боевых действий и в последующем. Данное предложение я поддерживаю двумя руками!»