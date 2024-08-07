Комментарий заместителя Председателя Общественной палаты Чувашской Республики Ирины Булыгиной:



«Это очень важное решение! Члены семей — участников СВО испытывают психологические проблемы: ожидание, неизвестность, страх за жизнь своих родных, многие живут от звонка своих родных до очередного звонка. Позвонил, значит живой, но это очень быстро переходит к ожиданию следующего звонка, все это влияет на здоровье близких, жен, матерей, детей. Меняется и сам участник СВО психологически. Поэтому просто необходимо реабилитировать всю семью, что позволит решить психологические проблемы, снять эмоциональное напряжение, лучше понимать себя и друг друга. И в республике сегодня есть система оказания психологической помощи. Включение семьи в реабилитацию позволит сохранить душевный комфорт в семье, восстановиться психологически и быть примером для молодежи!»