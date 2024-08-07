Социальный контракт -помощь в трудоустройстве

Социальный контракт — это перспективный инструмент в решении задач по снижению уровня бедности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Одно из его направлений — поиск работы.

Социальный контракт по поиску работы заключается с малоимущими гражданами, ищущими работу и желающими трудоустроиться и работать. Общий период ежемесячных выплат по социальному контракту, заключенному в целях поиска работы, составляет 4 месяца: в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трех — с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина выплачивается 14654 рубля в месяц.

В рамках действия социального контракта отдел Центра предоставления мер социальной поддержки оказывает содействие гражданину в прохождении профессионального обучения или в получении дополнительного профессионального образования в сумме до 30 тыс. рублей.

Данная программа позволяет с помощью государственной поддержки самостоятельно улучшить свое материальное положение.

Более подробную информацию о порядке оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта можно получить в отделе социальной защиты населения.

ОСЗН г. Шумерли.