Проверьте свой загранпаспорт

В последнее время при прохождении границы участились случаи изъятия загранпаспортов органами пограничного контроля из-за имеющихся опечаток и ошибок в них.

Указанные обстоятельства обусловлены вступлением в силу с 11 декабря 2023 года поправок в Федеральный закон от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и постановления Правительства Российской Федерации № 2090, согласно которым при наличии в загранпаспорте ошибок или опечаток он считается недействительным.

МВД по Чувашской Республике рекомендует заблаговременно проверить отсутствие орфографических ошибок и неточностей в реквизитах своего внутреннего и заграничного паспортов (при наличии), а именно: имя, фамилия и отчество; дата рождения; пол; место рождения; дата выдачи и дата окончания срока действия (для загранпаспортов); наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения; наличие личной подписи.

Не стоит забывать, что паспорт может быть признан недействительным и в иных случаях: истечение срока действия заграничного паспорта или отсутствие места для проставления отметок пограничного органа о пересечении государственной границы и виз иностранных государств; недостоверные сведения (при изменении установочных данных гражданина); в паспорт внесены сведения, отметки и записи, не предусмотренные законодательством; имеется повреждение, нарушающее целостность бланка паспорта; несоответствие требований написания реквизитов, наличие нестандартных символов, неравномерное расстояние между символами и строками, в том числе в машиночитаемой зоне.

При выявлении подобных недостатков в документах, удостоверяющих личность, гражданину необходимо в кратчайшие сроки обратиться в любое подразделение по вопросам миграции с заявлением о выдаче (замене) такого паспорта либо подать его через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), или через многофункциональный центр.

Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии.