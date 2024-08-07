День физкультурника. Программа мероприятий

10 августа по всей России пройдёт День физкультурника — главный спортивный праздник страны, который является важным звеном в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
История праздника начинается с 18 июля 1939 года. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта – были основаны многочисленные добровольные физкультурно-спортивные общества («Спартак», «Динамо», «Крылья советов», «Локомотив» и другие), создан Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», развивалось спартакиадное движение.
День физкультурника был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Он стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. К числу наиболее ярких мероприятий, с которыми было связано проведение Дня физкультурника, относились красочные Всесоюзные парады физкультурников и массовые спортивно-гимнастические выступления.
Так, в первые послевоенные месяцы, 12 августа 1945 года в Москве на параде физкультурников выступило 25 тысяч участников из всех союзных республик. С 1956 года к Всесоюзному дню физкультурника приурочивались открытия Спартакиад народов СССР – массовых спортивных соревнований, проводившихся раз в четыре года.
В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. В настоящее время физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства.
Чувашия традиционно присоединиться к празднованию Дня физкультурника. Программа проведения Дня физкультурника на базе республиканских и муниципальных спортивных школ Чувашии:
|№
|Муниципальное образование/ спортивная школа
|Мероприятие
|Место проведения
|Дата и время
|1
|Алатырский муниципальныйокруг
|XXI молодёжная Спартакиада Алатырского муниципального округа, посвященная празднованию Дня физкультурника
|База отдыха «Зеленая долина»
|7 августа9:30
|2
|Аликовский муниципальный округ
|Пляжный волейбол
|СШ «Хелхем»
|10 августа10:00
|Быстрые шахматы
|Силовая эстафета
|Бокс среди юношей
|Перетягивание каната
|Спартакиада «Серебряные волонтеры»
|3
|Батыревский муниципальный округ
|Спортивный праздник «Мы выбираем спорт», ко Дню физкультурника
|Стадион «Паттар»
|10 августа 15:00
|Открытие спортивной площадки для пляжного волейбола в селе Батырево
|Праздничный концерт ко Дню физкультурника, посвященный к 50-летию открытия спортивной школы в Батыревском муниципальном округе
|4
|Вурнарский муниципальный округ
|Фестиваль спорта, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника
|Стадион «Химик»
|10 августа10:00
|5
|Ибресинский муниципальный округ
|Традиционный открытый турнир по мини-футболу, памяти уроженца д. Андреевка, большого любителя футбола Алексея Порфирьева и в честь Дня физкультурника в Ибресинском муниципальном округе
|д. Андреевка
|11 августа10:00
|Шашечный турнир, посвящённый Дню физкультурника в Ибресинском муниципальном округе
|с. Н. Чурашево
|10 августа9:00
|Мастер-класс по плаванию
|СШ «Патвар»
|9 августа10:00
|6
|Канашский муниципальный округ
|XXII летняя Спартакиада территориальных отделов Канашского муниципального округа, посвященная Всероссийскому Дню физкультурника
|СШ «Импульс»
|10 августа11:00
|7
|Козловский муниципальный округ
|Спортивные мероприятия
|Городской пляж (волейбол)
|10 августа11:00
|Мыс «Птичий полет» д. Новородионовка(бокс)
|10 августа14:00
|Городской парк «Геометрика» (шашки, шахматы, теннис, дартс, армрестлинг, гиревой спорт)
|10 августа15:00
|Футбольное поле СШ «Атал» (футбол)
|10 августа15:00
|Городской парк «Геометрика» (керешу)
|10 августа16:00
|8
|Комсомольский муниципальный округ
|Соревнования по мини-футболу
|СШ «Кетне»
|10 августа10:00
|Соревнования по городошному спорту
|Соревнования по легкой атлетике
|Соревнования по баскетболу 3×3
|Соревнования по пляжному волейболу
|Комбинированная эстафета среди семейных команд в рамках проекта «Большие семейные выходные»
|9
|Красноармейский муниципальный округ
|Спортивные игры «ТРАК ЕН ВĂЙИСЕМ», в рамках Всероссийского Дня физкультурника-2024
|Спортивная школа
|10 августа10:00
|«Больших семейных выходных» в Красноармейском муниципальном округе, приуроченных Году семьи в Российской Федерации
|10
|Красночетайский муниципальный округ
|Торжественные мероприятия и массовые старты здоровья, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника в трудовых коллективах и территориальных отделах муниципального округа
|СШ «Сывлых»
|10 августа10:00
|Чествование лучших ветеранов спорта и молодых атлетов, работников физической культуры и спорта, инициаторов физкультурного движения
|Массовое выполнение нормативов комплекса ГТО, праздничные спортивные конкурсы и турниры, массовые заплывы на 25 и 50 м в плавательном бассейне
|Муниципальный турнир по мини-футболу среди команд юношей и мужчин в честь Всероссийского Дня физкультурника
|Муниципальный фестиваль «Спортивная семья», посвященный Году семьи и Дню физкультурника
|11
|Мариинско-Посадский муниципальный округ
|Соревнования для различных групп населения по шашкам, шахматам, пляжному волейболу, мини-футболу и баскетболу 3×3
|СШ им. Е.Николаевой
|10 августа10:00
|12
|Моргаушский муниципальный округ
|Спартакиада Моргаушского муниципального округа, посвященная Всероссийскому Дню физкультурника и 80-летию со дня образования Моргаушского района
|СШ «Сывлых»
|10 августа10:00
|13
|Порецкий муниципальный округ
|Велопробег «Я еда за ПОБЕДУ» в поддержку СВО
|Стадион «Поречье»
|10 августа9:15
|Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»
|10 августа10:30
|Открытая тренировка по северной ходьбе
|10 августа11:00
|Блиц-турнир по шахматам
|10 августа10:30
|Соревнования по уличному баскетболу среди школьников
|10 августа11:00
|Кубок по мини-футболу памяти Панферова В.В.
|10 августа11:00
|Силовой экстрим – бег с утяжелением
|10 августа11:00
|Городки
|10 августа11:00
|Комбинированная эстафета для ТО, организаций и предприятий
|10 августа12:00
|Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
|10 августа11:00
|14
|Урмарский муниципальный округ
|Плавание
|ФСК «ИЛЕМ»
|10 августа9:30
|Дартс (мальчики и девочки, мужчины и женщины)
|Центральный стадион
|10 августа9:45
|Эстафета (4 х 100 м.) — командное первенство
|10 августа11:45
|Бег на 30 м (личное первенство по возрастным группам)
|10 августа10:15
|Бег на 100 м (личное первенство по возрастным группам)
|10 августа10:45
|Соревнования среди спортивных семей дартс, комбинированная эстафета
|10 августа11:15
|Мероприятия приуроченные к проведению спортивного праздника «День физкультурника» в территориальных отделах
|10 августа9:30
|15
|Цивильский муниципальный округ
|Соревнования по легкоатлетической эстафете
|СШ «Асамат»
|10 августа10:00
|Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
|16
|Чебоксарский муниципальный округ
|Всероссийский спортивный праздник «День физкультурника-2024» в Чебоксарском муниципальном округе
|СШ «Улап»
|10 августа10:00
|17
|Шемуршинский муниципальный округ
|Фестиваль спорта, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника
|СШ «Туслах»
|10 августа10:00
|18
|Шумерлинский муниципальный округ
|XXVI летние сельские спортивные игры, посвященные Дню физкультурника, в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» и реализации проекта «Большие семейные выходные»
|СШ им.В.Н. Ярды
|10 августа10:00
|19
|Ядринский муниципальный округ
|Мини-футбольный турнир среди детей 2013—2014 г.р.
|Стадион «Труд»
|10 августа10:00
|Кубок Ядринского муниципального округа по баскетболу 3×3
|Парк «Старый город»
|10 августа10:00
|Республиканские соревнования по легкой атлетике (кросс) памяти ЗРФК ЧР Мурзина М.П.
|с. Сареево
|17 августа11:10
|Финальные игры «Ядринской футбольной лиги»
|СОШ № 3
|3 августа13:00
|Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО спортсменами отделения самбо, легкой атлетики и плавания
|СШ «Присурье»
|10 августа10:00
|20
|Яльчикский муниципальный округ
|Спортивный праздник «День физкультурника»
|СШ им. А.В. Игнатьева «Улап»
|10 августа10:00
|21
|Янтиковский муниципальный округ
|Мини-футбол в д. Иваново
|д. Иваново
|10 августа10:00
|Волейбол и мини-футбол в д. Новое Ишин
|д. Н. Ишин
|13 августа10:00
|Спортивная игровая программа «Мы любим спорт!» в д. Тюмерево
|д. Тюмерево
|10 августа10:00
|Волейбол, футбол, самбо, бокс в с. Алдиарово
|с. Алдиарово
|11 августа10:00
|Футбол в с. Турмыши
|с. Турмыши
|11 августа10:00
|22
|г. Алатырь
|Соревнования по волейболу, посвященные Дню физкультурника
|СШ № 2
|10 августа10:00
|Соревнования по перетягиванию каната, посвященные Дню физкультурника
|Соревнования по баскетболу, посвященные Дню физкультурника
|23
|г. Канаш
|«Мама, папа я спортивная семья»
|СШ «Локомотив»
|10 августа10:00
|Футбол «Турнир друзей»
|Конкурс снайперов, баскетбол
|Мастер- класс для воспитанников СШ им. В.П. Воронкова с участием спортсменов членов сборной команды России и Чувашской Республики
|СШ им В.П. Воронкова
|10 августа10:00
|Чествование коллектива спортивной школы с приглашением ветеранов спортивной отрасли (спортивной гимнастики)
|СШ им В.П. Воронкова
|10 августа10:00
|24
|г. Шумерля
|Открытый турнир города Шумерля по волейболу среди мужских любительских команд
|ФОК «Олимп»
|10 августа10:00
|Открытый турнир города Шумерля по быстрым шахматам и русским шашкам
|ЦДМТ
|10 августа10:00
|Турнир города Шумерля по детскому дворовому футболу
|Стадион «Труд»
|10 августа11:00
|25
|г. Новочебоксарск
|Турнир по волейболу среди смешенных молодежных команд
|СОШ №8
|10 августа16:30
|Турнир по уличному баскетболу среди юношей 2010—2008 г.р. и юношей 2007 г.р. старше
|10 августа16:30
|Соревнования по легкоатлетическому многоборью (200 м, прыжок в длину, метание мяча)
|10 августа16:30
|Турнир по гиревому спорту и армрестлингу
|площадка между домами 17 и 19 по б-р Зеленый
|10 августа16:00
|Чемпионат и первенство Чувашской Республики по автомобильному спорту, картингу (2 этап)
|Нижняя набережная р. Волга
|10 августа9:00
|26
|г. Чебоксары
|Турнир по настольным играм посвященный «Дню физкультурника»
|САШ
|10 августа10:00
|Мастер-класс от тренера по настольному теннису МС Водкиной Е.В.
|СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой
|9 августа17:00
|Мастер-класс по спортивной аэробике
|СШ «Спартак»
|10 августа10:30
|Мастер класс по хоккею с шайбой
|10 августа8:45
|Кубок мира по шахбоксу
|СШ им. В.С. Соколова
|10 августа10:00
|Турнир по армрестлингу, посвященный ко дню физкультурника
|СШ «Спартак»
|17 августа12:00
|27
|АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии
|Спортивный праздник «Ключ на старт!»
|ФОЦ «Росинка»
|10 августа10:00
|Медиаквест «Вчера, сегодня, завтра»
|28
|АУ Чувашской Республики «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
|Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня физкультурника
|ФОЦ «Белые камни»
|10 августа10:00
|29
|БУ ДО «СШОР № 1 им. В. Егоровой»
|Встреча с ветеранами спорта
|СШОР № 1 им. В. Егоровой
|9 августа12:00
|30
|БУ ДО «СШОР № 2»
|Легкоатлетическая разминка
|СШОР № 2
|9 августа10:00
|Футбольный турнир по отделениям Учреждения
|Награждение спортсменов и тренеров по прошедшему зимнему сезону 2023—2024 гг.
|31
|АУ ЧР ДО «СШОР№ 3»
|Велопробег отделения триатлона
|г. Новочебоксарска, набережная р. Волги
|9 августа9:00
|Мастер-класс по художественной гимнастике для юных гимнасток и их родителей
|СШОР № 3
|7 августа12:00
|Участие в городском праздничном мероприятие «День физкультурника»
|г. Новочебоксарск, стадион СОШ № 8
|8 августа16:30
|32
|БУ ДО «СШ № 4»
|«Зарядка со звездой»
|Ледовый стадион «Сокол» г.Новочебоксарск
|7 августа9:30
|«Веселые старты» на льду для начинающих хоккеистов
|Каток «Новый город» г. Чебоксары
|9 августа17:30
|Мастер–класс для начинающих фигуристов
|Каток «Новый город» г. Чебоксары
|8 августа9:00
|Мастер-класс по адаптивному хоккею (дети с ограниченными возможностями)
|Региональный центр по хоккею г. Чебоксары
|8 августа10:00
|Мастер–класс по конькобежному спорту
|Региональный центр по хоккею г. Чебоксары
|9 августа10:00
|33
|БУ ДО «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»
|Открытый Кубок Чувашской Республики по регболу среди мужских команд
|СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова
|10 августа9:30
|34
|БУ ДО «СШОР № 6»
|Чествование спортсменов спортивной школы (по итогам работы за I полугодие 2024 года)
|СШОР № 6
|10 августа10:00
|Чествование коллектива спортивной школы с приглашением ветеранов спортивной отрасли (спортивной гимнастики)
|Показательные выступления спортсменов СШОР № 6 — членов сборной России, членов сборной Чувашской Республики с приглашением родителей ребят-воспитанников спортивной школы
|Мастер-класс для детей 3-7 лет с участием спортсменов СШОР № 6 — членов сборной России, членов сборной Чувашской Республики
|35
|БУ ДО «СШОР № 7 им. В. Ярды»
|Первенство СШОР №7 имени В. Ярды памяти Амелина Ю.М.
|СШОР № 7 им. В. Ярды
|10 августа10:30
|День открытых дверей
|10 августа9:00
|Встреча с ветеранами велосипедного спорта
|10 августа9:30
|Первенство Комсомольского муниципального округа по велосипедному спорту в дисциплине «МТБ-велокросс» на призы заслуженного тренера России Краснова В.Н.
|СШ «Кетне» Комсомольского МО
|11 августа11:00
|Открытый урок у тренера преподавателя Романова В.В.
|СШОР № 7 им. В. Ярды
|10 августа10:00
|Всероссийские соревнования Памяти ЗТ Чувашской Республики В.Я. Яковлева
|г. Новочебоксарск, Ельниковская роща
|31 августа10:00
|Всероссийские соревнования призы ЗМС И.Н. Калентьевой
|с. Норваш-Шигали Батыревского м. о.
|6 сентября10:00
|36
|БУ ДО «СШОР № 8 им. Е. Николаевой»
|Маленькие против больших – футбольный турнир среди воспитанников групп начальной подготовки и их родителей
|Стадион «Волга»
|10 августа10:00
|37
|АУ ДО «СШОР № 10 им. А.И. Трофимова»
|Открытое тренировочное занятие
|СШОР № 10 им. А.И. Трофимова
|10 августа10:00
|38
|БУ ДО «СШ № 11»
|Открытие пляжной волейбольной площадки в с. Батырево
|ФСК «Паттар»
с. Батырево
|9 августа16:00
|39
|БУ ДО «СШ по футболу»
|Отбор к Кубку России по интерактивному футболу
|Стадион «Олимпийский»
|10 августа10:00
|Первенство Федерации футбола Чувашии по фиджитал-спорту
|11 августа10:00
|Первенство Чувашии по футболу среди ветеранов 40+
|11 августа12:00
|40
|БУ ДО «СШ по конному спорту»
|Веселые старты
|СШ по конному спорту
|10 августа14:00
|Хоббихорсинг
|10 августа15:30
Минспорта Чувашии.