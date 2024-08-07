День физкультурника. Программа мероприятий

10 августа по всей России пройдёт День физкультурника — главный спортивный праздник страны, который является важным звеном в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

История праздника начинается с 18 июля 1939 года. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта – были основаны многочисленные добровольные физкультурно-спортивные общества («Спартак», «Динамо», «Крылья советов», «Локомотив» и другие), создан Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», развивалось спартакиадное движение.

День физкультурника был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Он стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. К числу наиболее ярких мероприятий, с которыми было связано проведение Дня физкультурника, относились красочные Всесоюзные парады физкультурников и массовые спортивно-гимнастические выступления.

Так, в первые послевоенные месяцы, 12 августа 1945 года в Москве на параде физкультурников выступило 25 тысяч участников из всех союзных республик. С 1956 года к Всесоюзному дню физкультурника приурочивались открытия Спартакиад народов СССР – массовых спортивных соревнований, проводившихся раз в четыре года.

В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. В настоящее время физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства.

Чувашия традиционно присоединиться к празднованию Дня физкультурника. Программа проведения Дня физкультурника на базе республиканских и муниципальных спортивных школ Чувашии:



№ Муниципальное образование/ спортивная школа Мероприятие Место проведения Дата и время 1 Алатырский муниципальныйокруг XXI молодёжная Спартакиада Алатырского муниципального округа, посвященная празднованию Дня физкультурника База отдыха «Зеленая долина» 7 августа9:30 2 Аликовский муниципальный округ Пляжный волейбол СШ «Хелхем» 10 августа10:00 Быстрые шахматы Силовая эстафета Бокс среди юношей Перетягивание каната Спартакиада «Серебряные волонтеры» 3 Батыревский муниципальный округ Спортивный праздник «Мы выбираем спорт», ко Дню физкультурника Стадион «Паттар» 10 августа 15:00 Открытие спортивной площадки для пляжного волейбола в селе Батырево Праздничный концерт ко Дню физкультурника, посвященный к 50-летию открытия спортивной школы в Батыревском муниципальном округе 4 Вурнарский муниципальный округ Фестиваль спорта, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника Стадион «Химик» 10 августа10:00 5 Ибресинский муниципальный округ Традиционный открытый турнир по мини-футболу, памяти уроженца д. Андреевка, большого любителя футбола Алексея Порфирьева и в честь Дня физкультурника в Ибресинском муниципальном округе д. Андреевка 11 августа10:00 Шашечный турнир, посвящённый Дню физкультурника в Ибресинском муниципальном округе с. Н. Чурашево 10 августа9:00 Мастер-класс по плаванию СШ «Патвар» 9 августа10:00 6 Канашский муниципальный округ XXII летняя Спартакиада территориальных отделов Канашского муниципального округа, посвященная Всероссийскому Дню физкультурника СШ «Импульс» 10 августа11:00 7 Козловский муниципальный округ Спортивные мероприятия Городской пляж (волейбол) 10 августа11:00 Мыс «Птичий полет» д. Новородионовка(бокс) 10 августа14:00 Городской парк «Геометрика» (шашки, шахматы, теннис, дартс, армрестлинг, гиревой спорт) 10 августа15:00 Футбольное поле СШ «Атал» (футбол) 10 августа15:00 Городской парк «Геометрика» (керешу) 10 августа16:00 8 Комсомольский муниципальный округ Соревнования по мини-футболу СШ «Кетне» 10 августа10:00 Соревнования по городошному спорту Соревнования по легкой атлетике Соревнования по баскетболу 3×3 Соревнования по пляжному волейболу Комбинированная эстафета среди семейных команд в рамках проекта «Большие семейные выходные» 9 Красноармейский муниципальный округ Спортивные игры «ТРАК ЕН ВĂЙИСЕМ», в рамках Всероссийского Дня физкультурника-2024 Спортивная школа 10 августа10:00 «Больших семейных выходных» в Красноармейском муниципальном округе, приуроченных Году семьи в Российской Федерации 10 Красночетайский муниципальный округ Торжественные мероприятия и массовые старты здоровья, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника в трудовых коллективах и территориальных отделах муниципального округа СШ «Сывлых» 10 августа10:00 Чествование лучших ветеранов спорта и молодых атлетов, работников физической культуры и спорта, инициаторов физкультурного движения Массовое выполнение нормативов комплекса ГТО, праздничные спортивные конкурсы и турниры, массовые заплывы на 25 и 50 м в плавательном бассейне Муниципальный турнир по мини-футболу среди команд юношей и мужчин в честь Всероссийского Дня физкультурника Муниципальный фестиваль «Спортивная семья», посвященный Году семьи и Дню физкультурника 11 Мариинско-Посадский муниципальный округ Соревнования для различных групп населения по шашкам, шахматам, пляжному волейболу, мини-футболу и баскетболу 3×3 СШ им. Е.Николаевой 10 августа10:00 12 Моргаушский муниципальный округ Спартакиада Моргаушского муниципального округа, посвященная Всероссийскому Дню физкультурника и 80-летию со дня образования Моргаушского района СШ «Сывлых» 10 августа10:00 13 Порецкий муниципальный округ Велопробег «Я еда за ПОБЕДУ» в поддержку СВО Стадион «Поречье» 10 августа9:15 Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» 10 августа10:30 Открытая тренировка по северной ходьбе 10 августа11:00 Блиц-турнир по шахматам 10 августа10:30 Соревнования по уличному баскетболу среди школьников 10 августа11:00 Кубок по мини-футболу памяти Панферова В.В. 10 августа11:00 Силовой экстрим – бег с утяжелением 10 августа11:00 Городки 10 августа11:00 Комбинированная эстафета для ТО, организаций и предприятий 10 августа12:00 Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 10 августа11:00 14 Урмарский муниципальный округ Плавание ФСК «ИЛЕМ» 10 августа9:30 Дартс (мальчики и девочки, мужчины и женщины) Центральный стадион 10 августа9:45 Эстафета (4 х 100 м.) — командное первенство 10 августа11:45 Бег на 30 м (личное первенство по возрастным группам) 10 августа10:15 Бег на 100 м (личное первенство по возрастным группам) 10 августа10:45 Соревнования среди спортивных семей дартс, комбинированная эстафета 10 августа11:15 Мероприятия приуроченные к проведению спортивного праздника «День физкультурника» в территориальных отделах 10 августа9:30 15 Цивильский муниципальный округ Соревнования по легкоатлетической эстафете СШ «Асамат» 10 августа10:00 Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 16 Чебоксарский муниципальный округ Всероссийский спортивный праздник «День физкультурника-2024» в Чебоксарском муниципальном округе СШ «Улап» 10 августа10:00 17 Шемуршинский муниципальный округ Фестиваль спорта, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника СШ «Туслах» 10 августа10:00 18 Шумерлинский муниципальный округ XXVI летние сельские спортивные игры, посвященные Дню физкультурника, в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» и реализации проекта «Большие семейные выходные» СШ им.В.Н. Ярды 10 августа10:00 19 Ядринский муниципальный округ Мини-футбольный турнир среди детей 2013—2014 г.р. Стадион «Труд» 10 августа10:00 Кубок Ядринского муниципального округа по баскетболу 3×3 Парк «Старый город» 10 августа10:00 Республиканские соревнования по легкой атлетике (кросс) памяти ЗРФК ЧР Мурзина М.П. с. Сареево 17 августа11:10 Финальные игры «Ядринской футбольной лиги» СОШ № 3 3 августа13:00 Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО спортсменами отделения самбо, легкой атлетики и плавания СШ «Присурье» 10 августа10:00 20 Яльчикский муниципальный округ Спортивный праздник «День физкультурника» СШ им. А.В. Игнатьева «Улап» 10 августа10:00 21 Янтиковский муниципальный округ Мини-футбол в д. Иваново д. Иваново 10 августа10:00 Волейбол и мини-футбол в д. Новое Ишин д. Н. Ишин 13 августа10:00 Спортивная игровая программа «Мы любим спорт!» в д. Тюмерево д. Тюмерево 10 августа10:00 Волейбол, футбол, самбо, бокс в с. Алдиарово с. Алдиарово 11 августа10:00 Футбол в с. Турмыши с. Турмыши 11 августа10:00 22 г. Алатырь Соревнования по волейболу, посвященные Дню физкультурника СШ № 2 10 августа10:00 Соревнования по перетягиванию каната, посвященные Дню физкультурника Соревнования по баскетболу, посвященные Дню физкультурника 23 г. Канаш «Мама, папа я спортивная семья» СШ «Локомотив» 10 августа10:00 Футбол «Турнир друзей» Конкурс снайперов, баскетбол Мастер- класс для воспитанников СШ им. В.П. Воронкова с участием спортсменов членов сборной команды России и Чувашской Республики СШ им В.П. Воронкова 10 августа10:00 Чествование коллектива спортивной школы с приглашением ветеранов спортивной отрасли (спортивной гимнастики) СШ им В.П. Воронкова 10 августа10:00 24 г. Шумерля Открытый турнир города Шумерля по волейболу среди мужских любительских команд ФОК «Олимп» 10 августа10:00 Открытый турнир города Шумерля по быстрым шахматам и русским шашкам ЦДМТ 10 августа10:00 Турнир города Шумерля по детскому дворовому футболу Стадион «Труд» 10 августа11:00 25 г. Новочебоксарск Турнир по волейболу среди смешенных молодежных команд СОШ №8 10 августа16:30 Турнир по уличному баскетболу среди юношей 2010—2008 г.р. и юношей 2007 г.р. старше 10 августа16:30 Соревнования по легкоатлетическому многоборью (200 м, прыжок в длину, метание мяча) 10 августа16:30 Турнир по гиревому спорту и армрестлингу площадка между домами 17 и 19 по б-р Зеленый 10 августа16:00 Чемпионат и первенство Чувашской Республики по автомобильному спорту, картингу (2 этап) Нижняя набережная р. Волга 10 августа9:00 26 г. Чебоксары Турнир по настольным играм посвященный «Дню физкультурника» САШ 10 августа10:00 Мастер-класс от тренера по настольному теннису МС Водкиной Е.В. СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой 9 августа17:00 Мастер-класс по спортивной аэробике СШ «Спартак» 10 августа10:30 Мастер класс по хоккею с шайбой 10 августа8:45 Кубок мира по шахбоксу СШ им. В.С. Соколова 10 августа10:00 Турнир по армрестлингу, посвященный ко дню физкультурника СШ «Спартак» 17 августа12:00 27 АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии Спортивный праздник «Ключ на старт!» ФОЦ «Росинка» 10 августа10:00 Медиаквест «Вчера, сегодня, завтра» 28 АУ Чувашской Республики «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня физкультурника ФОЦ «Белые камни» 10 августа10:00 29 БУ ДО «СШОР № 1 им. В. Егоровой» Встреча с ветеранами спорта СШОР № 1 им. В. Егоровой 9 августа12:00 30 БУ ДО «СШОР № 2» Легкоатлетическая разминка СШОР № 2 9 августа10:00 Футбольный турнир по отделениям Учреждения Награждение спортсменов и тренеров по прошедшему зимнему сезону 2023—2024 гг. 31 АУ ЧР ДО «СШОР№ 3» Велопробег отделения триатлона г. Новочебоксарска, набережная р. Волги 9 августа9:00 Мастер-класс по художественной гимнастике для юных гимнасток и их родителей СШОР № 3 7 августа12:00 Участие в городском праздничном мероприятие «День физкультурника» г. Новочебоксарск, стадион СОШ № 8 8 августа16:30 32 БУ ДО «СШ № 4» «Зарядка со звездой» Ледовый стадион «Сокол» г.Новочебоксарск 7 августа9:30 «Веселые старты» на льду для начинающих хоккеистов Каток «Новый город» г. Чебоксары 9 августа17:30 Мастер–класс для начинающих фигуристов Каток «Новый город» г. Чебоксары 8 августа9:00 Мастер-класс по адаптивному хоккею (дети с ограниченными возможностями) Региональный центр по хоккею г. Чебоксары 8 августа10:00 Мастер–класс по конькобежному спорту Региональный центр по хоккею г. Чебоксары 9 августа10:00 33 БУ ДО «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Открытый Кубок Чувашской Республики по регболу среди мужских команд СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова 10 августа9:30 34 БУ ДО «СШОР № 6» Чествование спортсменов спортивной школы (по итогам работы за I полугодие 2024 года) СШОР № 6 10 августа10:00 Чествование коллектива спортивной школы с приглашением ветеранов спортивной отрасли (спортивной гимнастики) Показательные выступления спортсменов СШОР № 6 — членов сборной России, членов сборной Чувашской Республики с приглашением родителей ребят-воспитанников спортивной школы Мастер-класс для детей 3-7 лет с участием спортсменов СШОР № 6 — членов сборной России, членов сборной Чувашской Республики 35 БУ ДО «СШОР № 7 им. В. Ярды» Первенство СШОР №7 имени В. Ярды памяти Амелина Ю.М. СШОР № 7 им. В. Ярды 10 августа10:30 День открытых дверей 10 августа9:00 Встреча с ветеранами велосипедного спорта 10 августа9:30 Первенство Комсомольского муниципального округа по велосипедному спорту в дисциплине «МТБ-велокросс» на призы заслуженного тренера России Краснова В.Н. СШ «Кетне» Комсомольского МО 11 августа11:00 Открытый урок у тренера преподавателя Романова В.В. СШОР № 7 им. В. Ярды 10 августа10:00 Всероссийские соревнования Памяти ЗТ Чувашской Республики В.Я. Яковлева г. Новочебоксарск, Ельниковская роща 31 августа10:00 Всероссийские соревнования призы ЗМС И.Н. Калентьевой с. Норваш-Шигали Батыревского м. о. 6 сентября10:00 36 БУ ДО «СШОР № 8 им. Е. Николаевой» Маленькие против больших – футбольный турнир среди воспитанников групп начальной подготовки и их родителей Стадион «Волга» 10 августа10:00 37 АУ ДО «СШОР № 10 им. А.И. Трофимова» Открытое тренировочное занятие СШОР № 10 им. А.И. Трофимова 10 августа10:00 38 БУ ДО «СШ № 11» Открытие пляжной волейбольной площадки в с. Батырево ФСК «Паттар»

с. Батырево 9 августа16:00 39 БУ ДО «СШ по футболу» Отбор к Кубку России по интерактивному футболу Стадион «Олимпийский» 10 августа10:00 Первенство Федерации футбола Чувашии по фиджитал-спорту 11 августа10:00 Первенство Чувашии по футболу среди ветеранов 40+ 11 августа12:00 40 БУ ДО «СШ по конному спорту» Веселые старты СШ по конному спорту 10 августа14:00 Хоббихорсинг 10 августа15:30

Минспорта Чувашии.