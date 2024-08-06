Чеховская осень" приглашает…

Творческую молодежь в возрасте от 16 до 35 лет приглашают принять участие в Международном фестивале «Чеховская осень — 2024».

Программа включает конференции, мастер-классы, конкурсы («Лучший в интернет-пространстве», «Найди друзей по всему миру», «Удиви вокальным талантом», «Прочитай любимые стихи», «Напиши о будущей профессии», «Прославляй родные места», «Открой в себе молодого творца», «Тобой гордится вся страна», «Расскажи о чеховских местах», «Создай молодежный медиацентр»).

Победители конкурса смогут создать персональный лендинг-сайт или стать редактором собственной книги. Лауреаты получат международные дипломы, кубки и ценные призы.

Зарегистрироваться для участия в фестивале можно до 2 ноября 2024 года.

Одним из скорых мероприятий «Чеховской осени» станет онлайн-конференция «Великий Чехов как авангард русского мира», которая состоится 30 августа.

Подробная информация размещена на сайте https://chekhov-autumn.com/