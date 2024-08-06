Цифры и факты о борьбе с коррупцией

За 6 месяцев текущего года прокуратурой республики выявлено 825 нарушений законов о противодействии коррупции, в целях устранения которых внесено 457 представлений, в суды направлено 42 исковых заявления, опротестован 191 незаконный правовой акт. В ходе антикоррупционной экспертизы выявлены и устранены коррупциогенные факторы из 127 действующих нормативных правовых актов. Кроме того, по постановлениям прокуроров 68 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

В отношении государственных и муниципальных служащих и иных должностных лиц прокурорами инициировано 10 процедур контроля за соответствием расходов по приобретению имущества их доходам. По их результатам в суд предъявлено исковое заявление об обращении в доход государства имущества на сумму более 16,6 млн рублей, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена.

В результате прокурорского вмешательства за совершение коррупционных правонарушений в связи с утратой доверия уволены 3 лица, в числе которых один руководитель муниципального учреждения и два государственных и муниципальных служащих.

Результаты анализа деятельности правоохранительных органов в указанной сфере свидетельствуют об активизации работы по борьбе со взяточничеством и коммерческим подкупом. Так, количество выявленных за 6 месяцев текущего года преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) возросло с 10 до 13, по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) – с 7 до 12, по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) — с 5 до 13. В том числе за получение взятки в особо крупном размере к уголовной ответственности привлекается бывший руководитель одного из республиканских министерств.

Число пресеченных коррупционных преступлений, связанных с хищениями, злоупотреблениями и превышениями должностных полномочий, служебными подлогами, в республике значительных изменений не претерпело. Правоохранительными органами выявлено 49 таких преступлений против 45 годом ранее.

Судами республики за текущий период года вынесено 37 приговоров по уголовным делам коррупционной направленности.

По информации Прокуратуры Чувашии.