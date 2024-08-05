Соцфонд увеличил страховые пенсии

1 августа Социальный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснулась всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые

взносы. В Чувашской Республике это увеличение произошло у 68,9 тысячи пенсионеров.

Также увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет 3 пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 руб. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.