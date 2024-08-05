Неформальная занятость сдерживает рост доходов

В середине июля аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza» обнародовала результаты исследования по итогам первого квартала 2024 года. Чувашия по динамике сокращения числа теневых работников заняла второе место в рейтинге регионов.

В сравнении с I кварталом 2023 года в республике число неформально занятых сократилось на 24,6 %, со 120,5 тысячи до 90,8 тысячи человек. Первое место занял Краснодарский край (-30,6 %), на третьем месте — Вологодская область (-17,2 %).

Неформальная занятость — официально незарегистрированная трудовая деятельность, которая предполагает отсутствие юридического оформления отношений найма или факта самостоятельного обеспечения работой. Работники «серого» рынка труда, на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав: заниженная оплата труда, отсутствие отпускных выплат и оплаты листка нетрудоспособности и др. А для предприятия использование неформальной занятости, представляющееся выгодным в плане снижения издержек и роста прибыли, есть риск попасть под санкции (штраф, запрет на деятельность и прочее). При неформальной занятости и государство, и общество теряют часть налогов. Исследования такого явления, как неформальная занятость, говорят о том, что для нее по большей части свойственны переменный характер работы и невысокие заработки. Неформальная занятость и теневые доходы сдерживают производительность труда, экономический рост и усилия государства по повышению благосостояния граждан.

Глава Чувашии Олег Николаев поставил перед исполнительными органами и муниципалитетами задачу по выработке мер по профилактике неформальной занятости: «Нужно взять два-три типичных муниципалитета и серьезно погрузиться. …Если поймем, где проблема, сформулируем ее, то можем выходить с конкретными предложениями на федеральный уровень, коллеги там готовы двигаться и работать». Главам округов рекомендовано не дожидаться инструментариев, а начинать отрабатывать модель, каким образом можно двигаться в решении проблемы неформальной занятости.

На прошлой неделе в администрации Шумерлинского округа, на заседании межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета и своевременности выплаты заработной платы, как раз рассматривался вопрос о проводимых мероприятиях по снижению неформальной занятости. Было озвучено, что за первое полугодие 2024 года контрольный показатель по легализации трудовых отношений составляет 62,5 % годового плана, или 80 человек.

Подготовила Н. Игнатьева.