О годовой инфляции в июне

Она увеличилась до 9,5 % после 8,9 % в мае.

Основная причина — производители и поставщики товаров и услуг по прежнему переносили в цены свои растущие издержки. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

В то же время годовой прирост цен на непродовольственные товары в республике в июне сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 7,4 %. С одной стороны, цены на некоторые товары росли быстрее из-за возросших издержек производителей и поставщиков, в том числе на оплату труда и логистику. Так, быстрее дорожали зубная паста и шампунь. С другой стороны, рост стоимости отдельных товаров, например бензина, был менее заметным, чем в июне прошлого года. Это привело к снижению годового прироста цен на него.

Для возвращения инфляции в России к цели вблизи 4 % Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.

По информации НБ Чувашии.