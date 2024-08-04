Выход на пенсию – начало этапа, полного интересных занятий

Наталья Александровна Беззубова, педагог с 35-летним стажем, после выхода на пенсию увлеклась вязанием из пропиленовой нити. Яркие изделия предназначены для украшения интерьера и хозяйственных нужд.

В семье Беззубовых все — творческие личности. Отец, Александр Иванович Беззубов, участник Великой Отечественной войны, на заслуженном отдыхе создавал вышитые картины. Мать, Александра Сергеевна, искусно владела спицами и крючком. Братья тоже не отстают: Геннадий увлечён вышивкой, как и отец, а Николай с энтузиазмом занимается фотографией.

«Я обожаю в свободное время дать волю своему воображению и создавать что-то при помощи спиц. У меня есть опыт в вязании, и первые мои изделия оказались весьма полезными в быту. Друзья при встречах высоко оценили моё рукоделие и поделились впечатлениями с другими знакомыми. Вначале я вела счёт своим творениям, но после создания первого сотового изделия перестала это делать. Я давно знакома с искусством рукоделия, однако решилась поделиться своими знаниями лишь сейчас», — рассказывает Наталья Александровна.

А делится секретами вязания изделий из пропиленовой нити она с «серебряными» волонтёрами Шумерлинского КЦСОН. Там на днях прошел мастер-класс.

Шумерлинский КЦСОН.