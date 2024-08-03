Во дворце поменяют окна

Дворец детского и молодёжного творчества Шумерли стал победителем конкурсного отбора инициативных проектов на территории городских округов республики. На реализацию проекта по замене оконных конструкций в местах общего пользования из консолидированного бюджета выделено более 3 млн рублей.

Здание дворца является объектом культурного наследия регионального значения. Работы будут производиться по уже утверждённой и согласованной с Министерством культуры Чувашии проектно-сметной документации.

Контракт на выполнение работ заключён с СУ-21.

Источник: отдел образования администрации г. Шумерли.