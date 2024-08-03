Автоклуб продолжает путешествие по округу

Творческая бригада передвижного многофункционального культурного центра — автоклуба продолжает радовать жителей глубинки своими яркими концертными программами. Так, на прошлой неделе самодеятельные артисты посетили деревни Мыслец Торханского сельского поселения и Пояндайкино Егоркинского сельского поселения с музыкально-развлекательной программой «Поющее лето».

Для местных жителей концерт стал настоящим праздником. Свои душевные музыкальные композиции исполнили Михаил Тихонов, Анастасия Медведева, Вероника Осипова, Владимир Тимофеев, Галина Кудрявцева, Ирина Кушниренко, Олег Кушников, Наталья Горбунова, Мария Петрова, Николай Байбатров, Людмила Сымова, Александр Иванов, вокальный ансамбль «Рябинушка».

По-особому тепло прошел концерт в деревне Молгачкино. Зрители смогли насладиться замечательным выступлением не только артистов творческой группы передвижного клубного учреждения в составе работников и участников коллективов клубно-досуговых учреждений Шумерлинского муниципального округа, но и особого гостя — поэтессы, композитора, певицы Валентины Кузнецовой.

Порадовали артисты автоклуба и жителей посёлка Красная Звезда Краснооктябрьского сельского поселения. Концерт состоялся в День поселка и стал настоящим событием для гостей праздника.

Напомним, что в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» в Шумерлинском муниципальном округе появился передвижной центр – автоклуб. Теперь жители даже самых отдалённых населённых пунктов округа имеют возможность принять участие в концертных программах. Как правило, зрители долго не отпускают артистов, благодарят за подаренное хорошее настроение, желают творческих успехов.

ИРЦК ШМО.