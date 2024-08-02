Экскурсии по Пхеньяну, спортивные соревнования и танцы: как Первые съездили в северокорейский лагерь «Сондовон»

2 августа детская делегация Движения Первых вернулась с международной смены в лагере «Сондовон». В Северной Корее ребята провели больше недели. Во время поездки они познакомились с культурой и историей азиатской страны, пообщались со сверстниками, а также обсудили развитие дружеских и добрососедских отношений России и Северной Кореи.

«Я побывала в Северной Корее — закрытой и загадочной стране. Сначала мы жили в столице — в Пхеньяне, посмотрели на город, посетили площадь Свободы, Дворец Пионеров, Мунсуский аквапарк, цирк, парк аттракционов, а затем отправились в Сондовон — международный детский лагерь. Смена прошла очень интересно и насыщенно! Мы познакомились с местными ребятами, также у нас был день Кореи и день России, мне всё очень понравилось, корейцы — очень дружелюбный народ! Завершилась смена вечером дружбы, на котором мы — делегация Движения Первых, а также ребята из Кореи вместе танцевали народные корейские танцы. Я очень рада, что мне удалось посетить Северную Корею — необычайно красивую страну с очень приветливыми жителями!», – рассказала участница Движения из Чувашской Республики Карина Николаева.

В состав детской делегации вошли ребята со всей России, в том числе Первые из новых регионов. Международная смена в Северной Корее началась для них с поездки в столицу – Пхеньян. Во время путешествия Первые увидели главные достопримечательности страны: Монумент «Освобождение», Пхеньянский кегельбан, Мунсуский аквапарк, Масиксренский горнолыжный комплекс, Вонсанский ботанический сад и другие. На экскурсии ребятам рассказали об истории страны и ее традициях.

Основную часть поездки Первые провели в лагере «Сондовон». На церемонии открытия смены участница Движения Первых Виктория Шмырёва из Республики Адыгея представляла Россию и в составе группы школьников выносила государственный флаг.

Северокорейские вожатые и школьники подготовили для гостей насыщенную программу: Первые ходили купаться в море, участвовали в конкурсах и викторинах на знание истории КНДР, сражались в спортивных соревнованиях.

Особенно ребятам запомнились разнообразные мастер-классы. Педагоги учили Первых тейквондо и народным танцам, знакомили с основами корейского языка и каллиграфии.

За время смены школьники двух стран сдружились и познакомили друг друга с культурой и обычаями своих стран. Корейские школьники провели для гостей «День Кореи», а Первые в ответ организовали «День России». Участники Движения организовали танцевальный флешмоб под песню «Будь Первым», исполнили русские-народные танцы в национальных костюмах. Их Первые специально везли из России в КНДР.

Также участники Движения подготовили народный фестиваль: корейским школьникам рассказали о фольклорном искусстве, традициях и национальных особенностях России.

«Матрешки, печенье, песни и танцы – это мне понравилось больше всего. Представление России очень вдохновило всех нас. Культура этой страны очень интересна и необычная для нашей страны», – рассказала корейская школьница Ми Ре из Пхеньянского училища.

Корейские и российские школьники также обменялись символами своих молодежных организаций в память о международной смене: корейские ребята получили панамы с символом Движения Первых, а российские ребята – пионерские галстуки.

Организаторами путешествия стали Движение Первых, Международный детский центр «Артек» и Дирекция Всемирного Фестиваля Молодёжи.







