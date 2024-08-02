Чувашия работает над повышением туристической привлекательности

Фестиваль «Зеленое золото России», посвященный хмелю, станет одним из крупных и ярких мероприятий событийного туризма в Чувашии. Уверенность в этом выразил Глава республики Олег Николаев, отвечая (https://www.kommersant.ru/doc/6866299) на вопросы журналиста издания «Коммерсант».

Наряду с Ягодным фестивалем и другими масштабными форумами «Зеленое золото России» закрепит интерес к региону и к Чебоксарам в частности. Что положительно скажется на развитии туриндустрии и повысит привлекательность республики наряду с медицинским туризмом.

В области последнего Чувашия стала одним из лидеров в России. «Это связано с тем, что в республике есть два центра: «Микрохирургия глаза» и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, — пояснил Олег Николаев. — Они принимают у себя тысячи человек из Российской Федерации и из-за рубежа. Благодаря этим медцентрам можно достаточно быстро наращивать медицинский туризм. За счет этого мы можем загрузить не только гостиницы, но и санатории Чувашской Республики, которых достаточное количество рядом с Чебоксарами».