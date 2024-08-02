В Чувашии торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоятся 2 сентября. Перенести начало учебного года рекомендовало Минпросвещения России в связи с тем, что 1 сентября приходится на воскресенье.
С первого осеннего понедельника образовательные организации начнут работу в обычном режиме. В текущем году в Чувашии за парты сядут порядка 14 тысяч первоклассников.
По информации Минобразования Чувашии.
Учебный год начнется со 2 сентября
В Чувашии торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоятся 2 сентября. Перенести начало учебного года рекомендовало Минпросвещения России в связи с тем, что 1 сентября приходится на воскресенье.