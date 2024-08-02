Учебный год начнется со 2 сентября

В Чувашии торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоятся 2 сентября. Перенести начало учебного года рекомендовало Минпросвещения России в связи с тем, что 1 сентября приходится на воскресенье.

С первого осеннего понедельника образовательные организации начнут работу в обычном режиме. В текущем году в Чувашии за парты сядут порядка 14 тысяч первоклассников.

По информации Минобразования Чувашии.