Турбизнес поддержат

Корпорация МСП и Минэкономразвития России совместно с регионами запустят в сентябре

специальную программу поддержки предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес по пути следования туристических автомаршрутов.

Поддержка МСП будет оказываться для строительства многофункциональных зон, гостиниц, глэмпингов, точек питания и других объектов инфраструктуры, необходимость которых определят регионы. Для их открытия корпорация и регионы полностью структурируют проект для привлечения банковского финансирования и помогут подобрать и оформить площадки для реализации проектов.

Программа поддержки предпринимателей должна стать отличной возможностью для бизнесменов воплотить в жизнь свои проекты, что в свою очередь сделает Чувашию более привлекательной для любителей путешествовать на автомобиле, прокомментировал идею федеральных коллег министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Уже разработан первый автомобильный туристический маршрут под названием «Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля». Он опубликован на федеральном сайте «Russia Travel», созданном в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По информации Минэкономразвития Чувашии.