Созидание на перспективу

В Ходарском сельском поселении нынешним летом полным ходом идут ремонтные и строительные работы на социально значимых объектах.

Как сообщил газете начальник Ходарского территориального отдела Юрий Евграфов, по программе инициативного бюджетирования в Ходарах ремонтируются сразу два памятника участникам Великой Отечественной войны: возле сельского Дома культуры и на территории кладбища. По контракту общая стоимость ремонтных работ первого объекта составляет 1 млн 882 тыс. 785 рублей (республиканский бюджет — 1 млн 431 тыс. рублей, местный — 350 тыс. 198 рублей, средства населения — 101 тыс. 670 рублей). Стоимость ремонтных работ памятника, расположенного на сельском кладбище, составляет 564 тыс. 590 рублей (республиканский бюджет – 338 тыс. 750 рублей, бюджет муниципального округа – 169 тыс. 300 рублей, средства населения – 56 тыс. 540 рублей). Работы выполняет общество с ограниченной ответственностью «Авангардстрой» (г. Чебоксары).

Несколько недель назад подрядчик (ИП Данилов П.Г.) приступил к ремонту фасада Ходарского сельского Дома культуры. Работы ведутся в рамках реализации мероприятий проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Общая стоимость работ по контракту составляет 1 млн 334 рубля (федеральный бюджет — 1 млн 307 тыс. 880 рублей, республиканский бюджет — 13 тыс. 210 рублей, бюджет муниципального округа – 13 тыс. 210 рублей). Дополнительно из бюджета округа на ремонтные работы фасада Ходарского СДК выделено 2 млн 800 тыс. рублей.

Также этим летом в Ходарском сельском поселении будут обустроены еще две контейнерные площадки: возле кладбищ в Ходарах и в Яндашах. Бюджет каждой площадки составляет 70 тыс. 331 руб. (республиканский бюджет – 42 тыс. 190 рублей, местный — 21 тыс. рублей, средства населения — 7 тыс. 141 рубль). Работы подрядчиком (ИП Данилов П.Г.) уже начаты.

Ольга Дмитриева.