Проект благоустройства сквера представили ветеранам

На прошлой неделе в администрации города состоялась встреча главы Э. Васильева, руководителя Центра компетенций по развитию городской среды Чувашии Э. Егорова, начальника Управления градостроительства и городского хозяйства П. Бажайкина с представителями ветеранских организаций.

Участникам был представлен проект благоустройства сквера Победы, который стал победителем рейтингового голосования по выбору общественного пространства для благоустройства в 2025 году. Возможные варианты и предложения по улучшению сквера были озвучены еще в апреле. Ветераны поделились своими идеями, так как сквер имеет для них особое значение.

Обсуждение прошло конструктивно, участники встречи пришли к согласию. Следующим этапом является государственная экспертиза проекта. После того, как проект пройдёт госэкспертизу, он будет опубликован для ознакомления.

Благоустройство сквера предусматривается в рамках лимитов денежных средств по программе формирования комфортной городской среды.

По информации администрации г. Шумерли.