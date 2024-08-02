Подведены итоги полугодия

С 25 июля 2014 года в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1713 году Петр I издал именной указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». Следственная канцелярия стала первым государственным органом России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.

На территориях городов Шумерли и Алатыря, Шумерлинского, Алатырского и Порецкого муниципальных округов деятельность осуществляет Шумерлинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике. Штатная численность следственного отдела — 8 человек. Сотрудники прилагают основные усилия для борьбы с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении них, для раскрытия и расследования коррупционных и экономических преступлений. Они также активно работают над раскрытием особо тяжких преступлений и выявлением причин и условий, способствующих совершению преступлений.

В 1-ом полугодии 2024 году следственным отделом по всем уголовным делам, по которым в результате совершения преступления причинен имущественный ущерб, следователями проводилась работа по его возмещению, фигуранты дел возместили 100 % причинённого ущерба.

Самое пристальное внимание уделяется расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних и других социально незащищенных категорий граждан. За 6 месяцев 2024 года следственным отделом возбуждено 9 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе уголовные дела об особо тяжких и тяжких преступлениях. Из них окончены производством 4 уголовных дела.

Особое внимание уделяется рассмотрению обращений граждан. Сотрудниками отдела рассмотрено 70 обращений. На личный прием за 6 месяцев обратилось около 80 граждан. Все они получили ответы на поставленные вопросы.

А. Ксенофонтов, руководитель Шумерлинского МСО.