Леонид Черкесов: «Подарить внимание и заботу детям участников СВО – наша святая обязанность»

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов дал старт ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

В Штабе общественной поддержки «Единой России» рюкзаки и канцелярские принадлежности вручили детям участников специальной военной операции.

«Эти школьники — дети защитников нашего Отечества, участников СВО. Сегодня их папы стоят на страже Отчизны, окружить их вниманием и подарить заботу в столь сложную минуту — наша святая обязанность», — подчеркивает Леонид Черкесов.

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в поддержку многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО.

За чашкой чая с Секретарем Регионального отделения партии, спикером чувашского парламента Леонидом Черкесовым, депутатом Госсовета Чувашии Юрием Зориным и руководителем Штаба Андреем Макушевым семьи участников специальной военной операции поговорили о насущных проблемах и возникающих трудностях, мерах поддержки их семей. На встречу пришла и семья Бородавкиных, именно после их обращения на личный прием граждан к Леониду Черкесову была выработана законодательная инициатива, согласно которой семьям участников СВО, имеющим пять и более детей, жилье предоставляется вне очереди.

Присоединиться к акции могут всех желающие. Передать канцелярские товары и все необходимое к школе можно в Региональное отделение партии «Единая Россия» или в Штаб общественной поддержки «Единой России».







