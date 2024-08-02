Женщины Чувашии шьют «плащи-невидимки» для бойцов СВО

Жители Чувашии продолжают активно помогать участникам СВО, потому что своих не бросают, потому что так ближе Победа. По запросам защитников отправляют на передовую необходимое оборудование, медикаменты, экипировку и многое другое.

В Цивильске при центре социального обслуживания населения, к примеру, уже второй год работает пункт сбора и отправки гуманитарной помощи в зону боевых действий. Работа там не останавливается ни на минуту. Как сообщает госпаблик окружной администрации, сейчас серебряные волонтеры шьют антидроновые плащи. Надев на себя такой элемент амуниции, боец исчезает с экрана тепловизора. Ночью это лучшая маскировка от разведки противника.

«Работа по пошиву многослойных плащей очень сложная и кропотливая, но волонтёры не боятся трудностей», — объяснили в госпаблике администрации Цивильского округа. По данным местного центра социального обслуживания населения, изготавливать «плащи-невидимки» мастерицы стали чуть больше месяца назад. Дело в том, что в республике добровольцы отшивают в основном антидроновые одеяла, на них есть запрос. А вот идея делать еще и плащи – новая, потому и его конструкцию пришлось разрабатывать самостоятельно. В мастерской изготовили уже 10 экземпляров экипировки, отправили бойцам на тестирование, теперь ждут от них обратной связи. После того, как в конструкцию внесут корректировки, поставят производство водонепроницаемых, камуфлирующих на местности «плащей-невидимок» на поток.

К слову, в Цивильске волонтеры не только шьют, но и плетут. На рамах делают масксети — узор не считывается с дронов, сливается с местностью. В округе работают 14 пунктов плетения: в школах, клубах, центре соцобслуживания. За этот год бойцам СВО передали уже свыше 300 сетей, спасающих от БПЛА. А по всей Чувашии таких точек плетения маскировочных сетей – сотни!

Вместе с гумпомощью жители Чувашии направляют в зону СВО и технику. В госпаблике администрации Урмарского округа, к примеру, сообщили, что пару дней назад волонтеры приобрели для наших бойцов мотоцикл, а чуть раньше свою «Ниву» землякам передал уроженец деревни Шоркистры ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин. «Машина будет верно служить нашим ребятам и выручит их в трудную минуту», — приводят слова дарителя в госпаблике администрации Урмарского округа.

Источник: cheb.mk.ru.