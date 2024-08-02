В Чувашии намерены увеличить площадь хмельников в разы

С 10 по 17 августа в Речном порту столицы Чувашии состоится Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России»». Участие в этом году подтвердили 18 пивоваренных компаний из Московской, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей, Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Алтайского кра

Фестиваль зародился и продолжается в нашем регионе неслучайно. Как рассказал Глава Чувашии Олег Николаев в недавнем интервью (https://www.kommersant.ru/doc/6866299) изданию «Коммерсант», республика — единственный регион, который имеет более сотни патентов по производству хмеля, от момента посадки до уборки и производства специализированного оборудования. «В этом году мы завершаем работу по созданию хмелеуборочного комбайна и хмелесушилки. Таким образом, весь цикл производства хмеля у нас сейчас освоен, организован, и мы готовы его масштабировать», — отметил Николаев. В частности, Чувашия готова организовать производственные площадки, в том числе в Беларуси, о чем стороны вели речь во время визита делегации нашей республики в страну.

А оборудования, по словам руководителя региона, понадобится много в ближайшее время в связи с увеличением площади хмельников. «Чувашская Республика намерена за ближайшие 5 лет довести площадь земли под хмель до 2 тысяч гектаров. …По нашим расчетам, на 15-20 гектаров земли нужен примерно один хмелеуборочный комбайн и хмелесушильная установка», — дал оценку потребности Олег Николаев.