Сделайте мир чище

Обнаружили стихийную свалку, нарушение сбора мусора или деятельности полигонов ТБО? Одолел неприятный запах от отходов? По этим и другим «мусорным» и экологическим проблемам можно пожаловаться Российскому экологическому оператору (ППК «РЭО»).

Для этого нужно выполнить всего несколько действий. Для регистрации в системе «РЭО Радар» (radar.reo.ru) нужно указать свою актуальную почту или зайти с помощью аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Когда вы зарегистрировались, нажмите кнопку «Сообщить о нарушении».

Затем выберите подходящую причину. На следующем этапе необходимо кратко описать проблему, указать расположение, приложить фото и нажать кнопку «Отправить».

Также можно передать сообщение по телефону горячей линии 8(800)551-31-20. Подготовьте следующую информацию: ваши Ф.И.О., номер телефона, точный адрес проблемы и ее подробное описание.

Проблема будет взята на контроль, исполнитель будет держать вас в курсе ситуации. Имейте в виду, что в некоторых случаях заявка может быть отклонена с указанием причины.

Подготовила Н. Игнатьева.