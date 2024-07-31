Молодежь Чувашии приняла участие в «Дне ПФО» Всероссийского форума «iВолга»

30 июля на Мастрюковской поляне (Самарская область), где проходит Молодежный форум «iВолга», полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель Председателя Правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова приняли участие в Дне Приволжского федерального округа и обсудили молодежную политику и воспитание подрастающего поколения.

От Чувашской Республики в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор Григорий Сергеев, начальник Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике Иван Филиппов, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Чувашской Республики Олеся Илларионова, проректор по молодежной политике и социальной работе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» Александр Цветков, а также участники-обучающиеся Движения Первых в Чувашской Республике, кураторы отделений Движения на базе образовательных учреждений культуры, спорта, молодежной политики региона.

В течение 11 лет форум «iВолга», созданный по поручению Президента России Владимира Путина, был окружным событием под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. В этом году «iВолга» впервые вышла на федеральный уровень, объединившись с «Движением Первых». Уникально, что на Мастрюковской поляне собрались 2000 участников 82 регионов России и граждане 8 дружественных иностранных государств. В знак признания богатой истории форума, тесно связанной с Приволжским федеральным округом, один из дней был объявлен Днем ПФО.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев познакомились с работой площадок, посетили шатёр киберспорта, культурно-досуговый и семейный шатры, и осмотрели выставку «Герои среди нас». Здесь рассказывается 17 историй участников «iВолги» 13 регионов России, чьи родственники в настоящее время находятся в зоне боевых действий или являются ветеранами специальной военной операции. Истории участников наполнены любовью, гордостью за родных и верой в мир.

«Одна из основных целей – услышать мнение ребят, ведь наша жизнь быстро меняется, возникают новые моменты, явления, инициативы. Здесь важно постоянно быть на связи, разговаривать с молодыми людьми – как они видят улучшение форума. В этом и есть многолетний успех «iВолги». Форум развивается, привлекает большое количество молодёжи – во многом это результат хорошей работы организаторов. И Самарская область, и ПФО обязательно будут поддерживать и помогать», – сказал Игорь Комаров.

На встрече участники делились впечатлениями от насыщенной программы, а это мастер-классы, лекции по темам от цифровых технологий до экологии и добровольчества. Молодые люди рассказывали о знакомстве с единомышленниками, новых друзьях и командной работе над проектами; делились успехами.

Делегаты от Чувашской Республики вместе с другими участниками Дня ПФО поработали в командах над решением кейсов в области межведомственного взаимодействия и финансирования деятельности, методами реализации проектов ПФО и созданием первичных отделений Движения Первых на базе вузов.

«Молодёжь в нынешнее время очень амбициозна, талантлива. У нее есть интерес ко многим сферам развития. Молодые люди ставят в приоритет получение образования и ценных навыков, реализацию собственных бизнес-инициатив, спортивные достижения, стремление к творческому самовыражению. Мы делаем все возможное, чтобы она смогла себя самореализовать. На молодёжном форуме «iВолга» большое значение уделяется теме развитию патриотизма и добровольческой культуры в молодёжной среде. Нас это очень радует», — отметил начальник Управления Главы Чувашии по молодёжной политике Иван Филиппов.

На церемонии закрытия, в рамках подведения итогов, состоится вручение памятных наград победителям рейтингов по общему Форуму и победителям каждой смены. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров решил наградить победителей рейтинга Форума уникальной возможностью – путешествием в любой регион округа на выбор.

В этом году «iВолга» стала масштабной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития воспитательной среды в школах, вузах и детских лагерях. В рамках образовательной программы с ребятами общались опытные профессионалы из разных регионов ПФО, среди которых известные спортсмены, деятели культуры, общественные и политические лидеры.







