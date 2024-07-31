31 Июл

Мастерам со всей России предложили вышить приданое по-чувашски

20 июля в Чувашии запустили Всероссийский конкурс для вышивальщиц «Живи, узор чувашский».
Тема в 2024 году – «Мое приданое» (Манӑн тупра).

До сих пор конкурс проходил ежегодно среди профессиональных вышивальщиц республики и чувашских диаспор. В 2024 году его организаторы – Чувашский национальный музей, Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий» и Союз женщин Чувашии – решили, что проект созрел для федерального уровня.
Конкурсантам предлагают создать отдельные предметы или целый комплекс вещей, которые традиционно входили в приданое невесты. В этом году организаторы ввели два существенных дополнения в условия. Во-первых, работа должна быть новая, т.е. мастер создает ее специально для конкурса и нигде ранее не выставляет, во-вторых, выполнить ее нужно с использованием натуральных тканей и нитей, жюри будет приветствовать самотканый холст и самопрядильные нити.
Готовые работы нужно до 4 ноября представить в Музей чувашской вышивки. До 8 ноября их будет рассматривать и оценивать жюри. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в День чувашской вышивки, 26 ноября.

Традиция

Собирание приданого в семье девушки начиналось задолго до свадьбы и сватовства. Размер и качество приданого часто играли определяющую роль при выборе будущей невестки в дом. От того, с какой серьёзностью и мастерством оно готовилось, зависела дальнейшая семейная жизнь. Девушка вкладывала в узоры, которые вышивала, свое представление о будущем муже и счастливой жизни.
Существовал строгий запрет: нельзя пользоваться чужим приданым, если оно осталось невостребованным. Чувашка непременно сама, своими руками, должна была вышить все узоры.
Архаически приданое включало в себя множество предметов, вплоть до полога. Самые популярные и узнаваемые в наше время – это рубаха для жениха, платок жениха, наволочка или подушка для жениха, покрывало невесты, нарядная невестина рубаха, возможно, изготовление крестильной одежды для будущих детей. Приданое хранили на дне сундука.
О. Иванова.

Автор записи: anna

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