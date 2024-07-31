Мастерам со всей России предложили вышить приданое по-чувашски

20 июля в Чувашии запустили Всероссийский конкурс для вышивальщиц «Живи, узор чувашский».

Тема в 2024 году – «Мое приданое» (Манӑн тупра).

До сих пор конкурс проходил ежегодно среди профессиональных вышивальщиц республики и чувашских диаспор. В 2024 году его организаторы – Чувашский национальный музей, Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий» и Союз женщин Чувашии – решили, что проект созрел для федерального уровня.

Конкурсантам предлагают создать отдельные предметы или целый комплекс вещей, которые традиционно входили в приданое невесты. В этом году организаторы ввели два существенных дополнения в условия. Во-первых, работа должна быть новая, т.е. мастер создает ее специально для конкурса и нигде ранее не выставляет, во-вторых, выполнить ее нужно с использованием натуральных тканей и нитей, жюри будет приветствовать самотканый холст и самопрядильные нити.

Готовые работы нужно до 4 ноября представить в Музей чувашской вышивки. До 8 ноября их будет рассматривать и оценивать жюри. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в День чувашской вышивки, 26 ноября.

Традиция

Собирание приданого в семье девушки начиналось задолго до свадьбы и сватовства. Размер и качество приданого часто играли определяющую роль при выборе будущей невестки в дом. От того, с какой серьёзностью и мастерством оно готовилось, зависела дальнейшая семейная жизнь. Девушка вкладывала в узоры, которые вышивала, свое представление о будущем муже и счастливой жизни.

Существовал строгий запрет: нельзя пользоваться чужим приданым, если оно осталось невостребованным. Чувашка непременно сама, своими руками, должна была вышить все узоры.

Архаически приданое включало в себя множество предметов, вплоть до полога. Самые популярные и узнаваемые в наше время – это рубаха для жениха, платок жениха, наволочка или подушка для жениха, покрывало невесты, нарядная невестина рубаха, возможно, изготовление крестильной одежды для будущих детей. Приданое хранили на дне сундука.

О. Иванова.