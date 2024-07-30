Нацпроект «Культура» привезет в Чувашский национальный музей выставку московского Музея космонавтики.

8 августа в Чувашском национальном музее откроется выставка «Это космос!», экспонаты для которой предоставят Мемориальный музей космонавтики г. Москвы, Чувашский национальный музей и Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в с. Шоршелы. Совместный проект посвящен 95-летию со дня рождения Андрияна Николаева.

Посетители выставки смогут увидеть макеты летательных аппаратов, личные вещи и скафандры космонавта № 3 и актрисы Юлии Пересильд (фильм «Вызов»), фотографии, запечатлевшие яркие моменты и повседневную жизнь покорителей неба, попробовать космическую кухню и понаблюдать за звездным небом в планетарии. Московский музей космонавтики расскажет о том, как творили влюбленные в космос люди. Картины, редкие марки и спичечные этикетки, монеты и значки, ювелирные изделия, коллекция фигурок из полимерной глины и многое другое будет представлено на выставке. Посетителям предложат попробовать космическую еду, пройти тест на космонавта, заняться космической живописью и пройти квест.

Выставка «Это космос!» будет работать до 20 декабря в Музейно-выставочном центре на бульваре Купца Ефремова, 10.

Источник: Чувашский национальный музей.