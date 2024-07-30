Сельская школа обзавелась спортплощадкой

Новая универсальная спортплощадка с ограждением и искусственным покрытием 1 сентября встретит 25 учеников Шумерлинской средней школы. На днях подрядчиками завершено ее строительство. Здесь можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Ранее у школы не было своего уличного стадиона, нет и спортзала.

Как газете сообщила директор Шумерлинской школы Наталья Соколова, проект инициативного бюджетирования, направленный на создание условий для занятий физкультурой и спортом, был финансово поддержан средствами из республиканского и окружного бюджетов (856 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно), а также населения (56,3 тысячи рублей). В частности, свою долю в финансирование проекта внесли родители учеников школы, оказали помощь трое одноклассников-выпускников 2009 года (Сергей и Владимир Тырлаковы, Денис Шуканов) и предприниматель Евгений Солнцев, который в прошлом году выполнял работы по ремонту школы.

Так как объект находится на территории школы, то в целях антитеррористической безопасности доступ к нему «нешкольников» ограничат, пояснила директор. Но обещают проводить много массовых организованных мероприятий поселенческого и окружного масштабов, чтобы все сельчане смогли оценить новую площадку.

Н. Игнатьева.

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По данным Минсельхоза Чувашии, благодаря программе инициативного бюджетирования за 8 лет реализовано 4712 идей жителей. Количество проектов увеличилось в 14,5 раза, общий объем годового финансирования вырос более чем в 30 раз.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» планируется направить 2 млрд рублей. Конкурсный отбор прошли 1488 проектов.

Увеличится сумма помощи на реализацию каждого проекта по благоустройству сел из республиканского бюджета с 2 до 3 млн рублей. При этом до 70 % стоимости работ возместит республиканский бюджет и не менее 30 % объема финансирования должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, обязательного вклада граждан, бизнеса, общественных организаций, включая волонтерские, организаций в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств.

Направления реализации инициативных проектов теперь сгруппированы в более крупные семь категорий: «Территория спорта» (строительство, реконструкция, ремонт, благоустройство, создание объектов физкультуры и массового спорта, спортивных и игровых площадок); «Детский мир» (строительство, реконструкция, ремонт, благоустройство, создание школ, детских садов, детских площадок); «Благоустройство села» (строительство, реконструкция, ремонт, благоустройство, создание общественных пространств, мест массового отдыха населения); «Развитие сельской инфраструктуры» (строительство, реконструкция, ремонт, создание объектов коммунального хозяйства); «Твой выбор» (строительство, реконструкция, ремонт, благоустройство, создание учреждений культуры, мест захоронения, объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, эксплуатации сетей си ооружений связи, объектов в сфере аграрного и сельского туризма); «Удивительная вода» (мероприятия по очистке водоемов, обустройству водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, для купания); «Наши дороги» (ремонт автодорог).