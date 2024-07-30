В течение последних двух лет теме благоустройства городского парка наша газета посвятила немало публикаций. Поэтапный ход ремонтных работ всеми любимого места отдыха мы наблюдаем с горожанами вместе. Радуемся преображению, сокрушаемся о недоделках. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых как в социальных сетях, так и на шумерлинских кухнях.

Начавшаяся два года назад глобальная реконструкция городского пространства вызывает у горожан немалый интерес. Чего всем нам ждать после завершения благоустройства? Каким парк станет?

За ответами мы обратились к директору городского парка культуры и отдыха Любови Григорьевне Дмитриевой. Ведь информация из первых рук самая правдивая.

— Любовь Григорьевна, как известно, весной с подрядчиком возникли определенные проблемы. На сегодня договоренность достигнута?

— Абсолютно. Все вопросы с подрядчиком отрегулированы. В настоящее время ООО «Берсо» выполняет все взятые на себя обязательства. По контракту срок завершения работ — 1 августа. На сегодня в парке сделано примерно 80 % работ. Остается довести до ума фонтаны, установить беседки в восточной части парка, смонтировать перед центральной площадью ограждение от дороги, у танцплощадки обустроить арт-объект — водонапорную башню, закончить электромонтажные работы. Надеюсь, что в августе все работы будут завершены.

— Хочется остановиться подробнее на новом фонтане, к радости горожан начавшем работу.

— Да, фонтан запущен, но официально еще не сдан. В настоящее время подрядчиком ведутся пуско-наладочные работы и очистка элементов фонтана от хвои произрастающей рядом ели. Окончательный режим работы будет определен только после приема объекта в эксплуатацию, о чем горожане обязательно будут оповещены.

— А когда пруд наконец приобретет статус объекта завершенного благоустройства и примет достойный вид?

— В рамках пятилетних гарантийных обязательств подрядчик – ООО «Берсо» — обязан исправить недочеты, возникшие при ремонтных работах. Да, определенные проблемы при обустройстве пруда возникли. На сегодня механизмы их решения определены. В частности, подпитываться водой пруд будет централизованно. Это позволит регулировать уровень воды в целом.

— Несмотря на статус ремонтируемого объекта, парк продолжает функционировать…

— В летний период мы всеми силами стараемся организовать досуг и для горожан, и для наших гостей. Без преувеличения можно сказать, что парк – это сердце и душа нашего города. Отрадно наблюдать изо дня в день всё больше и больше отдыхающих, причем разных возрастов.

К сезону мы оформили газоны, высадили цветы, отремонтировали 5 скульптур советских времен, в том числе скульптуру старого фонтана. Это наша история, а традиции мы стараемся сохранять. На территории парка работают практически все зоны отдыха. Стационарные аттракционы прошли полное техническое обслуживание и активно принимают юных посетителей. Всегда оживленно на скейт-площадке, на волейбольной и на детской площадке.

В самые ближайшие дни по договору с индивидуальным предпринимателем будут установлены два новых аттракциона: «НЛО» и «Виртуальная реальность».

Оживилась работа и на танцплощадке. В последнее время здесь нередко можно слышать звуки инструментальной музыки – это значит, что идет репетиция вокально-инструментального ансамбля «Центр». Шумерлинцы уже имели возможность ознакомиться с творчеством коллектива. Ближайший концерт состоится 2 августа, в День ВДВ.

— Чьими силами ведутся ежедневные работы?

— Несмотря на то, что штат у нас небольшой — всего 5 человек, мы проводим огромный объем работ как своими силами, так и с привлечением волонтеров. Например, в дендрарии наводит порядок учитель биологии из гимназии № 8 и девочки из школы № 6. От мусора территорию очищают активные подростки. У нас даже есть «Тимур и его команда» — ребята практически из всех школ города, которые почти ежедневно следят в парке за чистотой и порядком. Причем трудятся с настроением и удовольствием. Спасибо им большое!

В будущем мы надеемся на расширение штата. Для качественного функционирования парка нам нужны плотник, слесарь, электрик, садовник, дворник, рабочие других специальностей. Это просто жизненно необходимо.

Надеюсь на дальнейшую поддержку администрации. Глава города Эдуард Михайлович Васильев принимает самое непосредственное участие в решении всех наших проблемных вопросов, оперативно реагирует на все наши просьбы.

— Как себя чувствуют растения в дендрарии?

— В дендрарии, к сожалению, не все растения прижились. Так, 12 гималайских берез, сосна веймутова и две сербские ели засохли. После всех необходимых протокольных процедур эти растения с баланса парка будут списаны. Остальным растениям, в том числе и экзотическим, у нас достаточно комфортно.

— Еще прошлым летом в парке постоянно звучала негромкая музыка. Это было так уместно и комфортно…

— Согласна. Совсем недавно мы обновили оборудование голосового оповещения. В самые ближайшие дни музыкальное сопровождение будет возобновлено.

— А когда заработает модульный туалет?

— За зиму конструкция частично подверглась коррозии, мы привели ее в надлежащее санитарное состояние. Модульный туалет будет работать во время проведения в парке массовых мероприятий. Стационарный туалет работает ежедневно с 8 до 18 час.

— Поделитесь дальнейшими планами по развитию парка.

— Планов у нас громадье. К концу года на полученный грант Главы Чувашской Республики на территории парка появятся пять модульных торговых киосков и быстровозводимый нестационарный объект общественного питания. В последнем будет реализовываться продукция местных производителей и организована кухня быстрого приготоваления национальных блюд. О внутреннем наполнении киосков вопрос пока остается открытым. Возможно, там будут располагаться сувениры мастеров декоративно-прикладного творчества, картины местных художников. Эта тема пока на стадии обсуждения.

Мы планируем оформить зеленое ограждение между площадью и парком. По периметру вычистить территорию от поросли и хлама.

После пятилетней эксплуатации требуется частичная замена конструкций на обеих детских площадках. Не исключаю, что этим вопросом мы займемся уже осенью.

Есть у нас планы и на Доску почета. Новая, как известно, будет установлена возле городской администрации, а старую мы хотим отреставрировать и в дальнейшем использовать для информации об участниках СВО.

Мы планируем активно участвовать в федеральных грантовых конкурсах. Я как руководитель загорелась мечтой установить в парке колесо обозрения и автодром. Как в добрые советские времена. Знаю, что это реально. Главное – двигаться в верном направлении и верить, что всё задуманное обязательно воплотиться в жизнь.

Ольга Дмитриева.





