В Чувашии прошла образовательная конференция для PR-специалистов

28 июля профессиональное сообщество отмечает День PR-специалиста. Накануне праздничной даты в Чебоксарах на базе конференц-зала Сбербанка прошла образовательная конференция для пресс-секретарей и PR-специалистов Чувашии.

Мероприятие началось с поздравления Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В своем видеообращении он отметил, что: «Сегодня благодаря широкому профессиональному инструментарию – от шариковой ручки до нейросетей – каждый из вас не только формирует мнение, смыслы, отношение к явлениям и процессам, товарам или услугам, но и во многом влияет на умы и сердца людей, дает объективную обратную связь руководителю. Ваша работа – это искусство, требующее не только профессионализма, но и творческого подхода»

К поздравлению присоединились управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева, она подчеркнула, что «Рынок сегодня предъявляет высокие стандарты не только к качеству продуктов и услуг, но и к тому, насколько грамотно компания выстраивает свои отношения с покупателем в интернет-пространстве и как эффективно развивает каналы коммуникаций. В таких условиях профессия PR-специалиста становится особенно востребованной во всех нишах»

Ключевой частью встречи стала публичная дискуссия «Экосистема коммуникаций в Чувашии», в работе которой приняли участие пресс-секретарь Главы Чувашии Борис Краснов, заместитель министра цифрового развития Алексей Гурьянов и руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцева. Модератором сессии выступила руководитель направления по коммуникациям и событийным проектам Чувашского отделения Сбербанка и лидер PR-клуба в регионе Наталия Альгешкина. Каждый из участников дискуссии представил свое видение взаимодействия PR-сообщества республики с органами власти, жителями.

Так Татьяна Немцева рассказала о том, что за три года существования ЦУР Чувашии стал незаменим в части проведения аналитики, онлайн-социологии, получения обратной связи от жителей. Органы власти республики стали чаще опираться на данные Центра управления регионом при решении проблем. Это обеспечивает открытый диалог и оперативную реакцию на проблемы, о которых люди пишут в интернете.

Алексей Гурьянов подчеркнул, что сегодня в регионе происходит масштабная трансформация каналов коммуникаций – уже функционирует контент-центр, отвечающий за производство дизайна, видео и инфографики высокого качества. Сформировался медиацентр, который на первом этапе займется созданием информационного контента, также на его базе будут централизованы ряд производственных и бизнес-процессов (дизайн и верстка, централизованная реклама, юридическое сопровождение) СМИ.

Борис Краснов подчеркнул важность развития профессионального сообщества. Так, он отметил, что сегодня связи с общественностью рассматриваются как одна из составляющих креативной индустрии, которая уже имеет свой набор преференций и мер поддержки. Поэтому важно развивать такую конкурентную среду, при которой пиарщики от бизнеса, от власти, от общественников смогут выстроить эффективную систему коммуникаций.

Образовательная программа этого года состояла из двух частей – лекционной и практической. Экспертами конференции выступили:

Евгений Горячев, директор сервиса «Geometria» в Чебоксарах с докладом «Коммуникационные возможности платформы Geometria для пиарщика»

Денис Петрушов, директор по развитию WAME.tools с лекцией «Карты, деньги, WebApp: актуальные тренды и эффективные инструменты для работы в Telegram»

Марина Прокопьева, директор по стратегии и развитию компании Лайм Эйч Ди с презентацией рекламного кабинета «Вточку»

В практической части участникам предложили на выбор деловую игру по созданию личного бренда от блогера Галины Борзовой и мастер-класс по борьбе со стрессом от консультанта по стресс-менеджменту Анастасии Глушковой. В течение дня все участники получили подарки от мастеров ярмарки изделий ручной работы «Крафт маркет».

Напомним, что 28 июля 2003 года Министерство труда и социального развития РФ подписало постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. С тех пор в этот день празднуется День PR-специалиста.







