3 августа Большие Алгаши отметят знаменательную дату

Большие Алгаши – одно из самых древних сёл не только Шумерлинского района, но и Чувашской Республики. Богатая культурная жизнь и местные традиции села широко отражены в фотовыставках и в музейных экспонатах местного сельского клуба. В этом году селу исполняется 635 лет. В преддверии праздника комиссией в составе сотрудников администрации поселения и активистов будут подведены итоги конкурсов среди местных жителей и достойных семей села. Победителей ждут грамоты и памятные подарки. Дополнением к награждению станут музыкальные подарки от артистов художественной самодеятельности Большеалгашинского сельского клуба и приглашенных гостей.

День села станет еще и днем встречи выпускников местной школы, которая в августе отмечает свое 155-летие.

Администрация Большеалгашинского сельского поселения и актив села приглашают всех жителей и гостей принять участие в празднике и надеются, что День села оставит яркие и добрые воспоминания.

Е. Дубенцова, председатель женсовета Большеалгашинского сельского поселения.