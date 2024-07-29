Юнармейцы из Чувашии вернулись с окружного этапа игры «Зарница 2.0» с победами

С 21 по 27 июля 2024 года в Оренбурге прошёл окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Приволжского федерального округа. Финальный этап игры, проходящей под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации Игоря Комарова, собрал 280 юношей и девушек в составе лучших команд из 14 субъектов ПФО. В состав команды из Чувашской Республики вошли финалисты республиканского этапа – МБОУ «Цивильская СОШ №1» и МАОУ «СОШ№65» г.Чебоксары.

Почётными гостями мероприятия стали помощник полпреда в ПФО Владимир Колчин, вице-губернатор – заместитель председателя правительства области, председатель оргкомитета «Зарницы» Дмитрий Кулагин, руководитель департамента проектов патриотической направленности «Движения Первых» Дарья Козырева, представители федеральных ведомств, силовых структур, воинских подразделений, правительства и Законодательного Собрания Оренбургской области.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом к участникам церемонии обратился помощник полпреда Владимир Колчин: «У «Зарницы» славные традиции. В нее играли наши родители, бабушки и дедушки. Более 10 лет назад в окружном формате игра возродилась на оренбургской земле и этот флаг она доблестно несет – спасибо правительству Оренбургской области и всем организаторам. Сегодня «Зарница» стала всероссийской с новым интересным подходом к проведению. Уверен, игра будет развиваться и дальше. Вам, ребята, желаю успехов на всероссийском финале», – отметил помощник полпреда.

Программа игры в нынешнем году состояла из 27 видов состязаний, включая нововведение – «Специализированные испытания по ролям».

Цивильская СОШ №1 по результатам состязаний удостоена вторых мест по направлениям «Строевая подготовка» и «Военно-тактическая игра на местности», третье место – «Силовая гимнастика» и «Бег на 2000 м».

МАОУ «СОШ№65» г.Чебоксары – первое место по направлению «Строевая подготовка», второе место – «Военно-тактическая игра на местности» и «Специализированные испытания по ролям».

От полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе школьники удостоены памятных часов и подарков.

Поздравляем команды Чувашии с победами и желаем дальнейших успехов!