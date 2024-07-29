С 29 июля по 4 августа проходит неделя популяризации грудного вскармливания

Почему грудное вскармливание так важно для здоровья ребенка и какую пользу оно приносит матери, рассказывает главный внештатный специалист педиатр Минздрава Чувашии, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской детской клинической больницы Татьяна Смелова.

«Грудное молоко — идеальная пища для малыша. Это полноценное питание для правильного развития ребенка. Особенно важно кормление грудным молоком до 6 месяцев. Даже самые современные молочные смеси не заменят молока матери. Содержащиеся в материнском молоке биологически активные вещества, гормоны, ферменты обеспечивают правильное развитие и формирование организма, а антитела, иммунные комплексы женского молока предохраняют младенца от различных заболеваний. Стоит отметить, что новорожденный ребенок получает естественную иммунизацию уже с первыми каплями молозива», — подчеркнула Татьяна Павловна.

Тем не менее, по данным ВОЗ, примерно двое из трех младенцев в мире не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных первых шести месяцев жизни.

Аргументы родителям в пользу естественного вскармливания:

— Грудное молоко — идеальная пища для младенцев, обеспечивающая энергией и необходимыми питательными веществами. В нем оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов. В грудном молоке содержатся защитные белки — секреторный иммуноглобулин А (sIgA) и лактоферрин. Грудное молоко – это более 500 полезных веществ, необходимых для нормального развития ребенка. Помимо этого грудное молоко здоровых женщин содержит богатое микробное сообщество, включающее более 700 видов бактерий.

— С грудным молоком ребенок получает живые клетки и иммунные факторы, которые играют важнейшую роль в защите ребенка от многих инфекционных болезней с первых дней жизни и способствуют профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения и сахарного диабета.

— Во время кормления устанавливается важный контакт между матерью и малышом, который способствует взаимопониманию между ними. Дети на естественном вскармливании реже плачут. В материнском молоке содержатся специальные вещества, которые помогают ребёнку быстрее заснуть и успокоиться.

— Грудное вскармливание также приносит пользу самой матери, так как связано с естественным методом контроля над рождаемостью. Ночные кормления ребенка обеспечивают устойчивую лактацию и предохраняют женщину от следующей беременности до 6 месяцев в 98% случаев. Кроме того, ночные кормления наиболее полноценны. Повышение выработки окситоцина — ускоряет процесс восстановления организма после родов. Доказано, что кормящие женщины реже болеют раком молочной железы и яичников, диабетом II типа и страдают послеродовой депрессией.

Грудное вскармливание – огромная польза для ребенка: защита от инфекционных заболеваний, стимуляция моторики и созревания функций желудочно-кишечного тракта, формирование здоровой микрофлоры кишечника, снижение вероятности формирования неправильного прикуса, снижение частоты острых респираторных заболеваний, улучшение когнитивного и речевого развития, улучшение эмоционального контакта матери и ребенка, а также снижение частоты инфекций мочевыводящих путей.

До 6 месяцев ребенок находится исключительно на грудном вскармливании и не нуждается в дополнительном питании и введении прикормов. По отдельным исследованиям на грудном вскармливании без ущерба для своего здоровья он может находиться вплоть до исполнения 1 года.

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Справочно:

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в первую неделю августа во всем мире проводится «Неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания». Выбор даты не случаен, 1 августа в 1990 года была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания.

Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира с целью пропаганды грудного вскармливания и его многочисленных преимуществ для матери и ребенка, таких как защита от смертельных заболеваний и обеспечение необходимыми питательными веществами.

Всемирная неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания – один из способов возобновления ныне утерянной традиции кормить детей грудью, привлечь внимание общества к этой проблеме. Эта акция призвана защитить право ребенка питаться материнским молоком, а также разъяснить беременным женщинам и молодым мамам необходимость грудного вскармливания. Ничто не может заменить новорожденному ребенку грудное молоко. Естественное грудное вскармливание – путь к формированию здоровья ребенка.

Тема Всемирной недели поддержки и поощрения грудного вскармливания 2024 года – «Перспективы акушерской и педиатрической фармакологии».

В наши дни, когда матери используют множество лекарств во время беременности и в послеродовой период, влияние фармацевтических препаратов на грудное вскармливание и, следовательно, на ребенка является важной областью исследований.