С коррупцией помогут бороться цифровые технологии

Чтобы ускорить антикоррупционные проверки сотрудников государственной и муниципальной службы, в Чувашии в скором времени планируют внедрить специальную информационно-аналитическую систему.

Важность скорого запуска ГИС «Посейдон» на заседании Комиссии по борьбе с коррупцией в Чувашской Республике подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. Система, созданная по поручению Президента Владимира Путина, способна проверить связи между госслужащими, депутатами и предпринимателями для выявления коррупционных связей и конфликта интересов. Например, личные связи между представителями государственного заказчика и компании, которая регулярно выигрывает тендеры этой госструктуры. Информацию «Посейдон» будет собирать из баз данных Федеральной налоговой службы, Росреестра, с портала «Госуслуги», из социальных сетей и т. д.

Подготовила Н. Игнатьева.