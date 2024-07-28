Верны народу и присяге

28 июля в нашей стране отмечается День Военно-морского флота, корни которого уходят в 1696 год – в том году 30 октября вышло постановления Петра Первого «Морским судам быть …»

В наше время День ВМФ отмечается на государственном уровне, являясь Днем воинской славы. На протяжении всех исторических событий и преобразований Отечества армия и флот были и остаются верными союзниками нашего многонационального народа.

Продолжая быть верными своему народу и военной присяге, военные моряки Черноморского флота с первых дней специальной военной операции по освобождению территорий и жителей Донбасса от неонацистов проявляют высочайший героизм, выучку и мастерство, своими действиями оказывая неоценимую поддержку – применяя с надводных кораблей и подводных лодок современное высокоточное оружие, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, нанося огневое поражение, оказывая помощь бойцам и командирам армии России, ополченцам, казакам, отрядам и подразделениям милиций Луганской и Донецкой Народных Республик. Множественными точными ударами моряками-черноморцами уничтожены предназначенные для режима Украины вооружения из стран НАТО.

Моряки Северного флота за летний и зимний период обучения с 17 мая сего года для повышения боевой готовности прошли путь до порта Гаваны на Кубе. Строй кораблей состоял из фрегата «Адмирал Горшков» (носителя высокоточного оружия большой дальности), морского спасательного буксира, среднего морского танкера и атомной многоцелевой подводной лодки «Казань». Пройдя в 30 милях от берегов штата Флориды США, отряд наших кораблей произвел переполох в странах НАТО.

15 и 16 июля боевые корабли Тихоокеанского флота приняли участие в совместных учениях с военными моряками Египта в Средиземном море. В водах Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей наши моряки совместно с моряками КНР провели боевое слаживание экипажей. Все эти учения направлены на мирное обеспечение охраны границ и берегов наших союзников и дружественных стран.

Многие заложенные века назад устои, порядки и команды командиров и начальников действуют и применяются на флоте и по сей день. Примерами воспитания и закалки характера для моряка во флотской службе стали слова адмирала П. Нахимова: «У моряка нет трудного или легкого пути: есть только один путь – славный» или «Матрос есть главный двигатель на корабле».

На всех флотах и флотилиях проходили и проходят военную службу уроженцы шумерлинского края, продолжая традиции старших поколений по защите нашего Отечества.

28 июля в 10.00 час. у Якоря памяти военных моряков (при входе на ярмарку «Зелёный базар») состоится торжественный митинг и построение ветеранов флота. Организаторами являются капитан 2-го ранга в отставке В.Д. Прохоров, капитан 3-го ранга в отставке Н.И. Гамов, мичман в отставке А.М. Аллямов. Приглашаем шумерлинцев и гостей города!

В. КРАСИЛЬНИКОВ, секретарь правления Совета ветеранов ВС г. Шумерли.