Служебное авто – не личное

Трое начальников территориальных отделов администрации Батыревского муниципального округа привлечены к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ за самоуправство.

Прокурорская проверка показала, что должностные лица незаконно использовали служебные автомобили в выходные дни для поездок в личных целях, не связанных с осуществлением своих должностных полномочий, а также без оформления соответствующих путевых листов. Выявленные нарушения закона послужили основанием для внесения представления в адрес главы Батыревского муниципального округа для привлечения к дисциплинарной ответственности любителей кататься за рулем служебных авто в выходные и для проведения профилактической работы с другими чиновниками.

Источник: Прокуратура Чувашии.