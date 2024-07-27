Первый бережливый загс республики

Шумерлинский загс вошел в число лучших в номинации «Система проектного управления» по итогам первого тура Всероссийского конкурса «Проектный Олимп». Конкурс проводит Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

В загсе оптимизировали несколько процессов, в том числе предоставление госуслуги установления отцовства и обработку входящей корреспонденции. Это позволило снизить временные затраты и повысить результативность работы.

Организационный комитет и эксперты проверили почти 1000 представленных материалов. Конкуренция во всех дисциплинах была очень высокой. Кроме отдела ЗАГС в городе Шумерле, во второй тур конкурса прошли еще пять представителей Чувашии в разных номинациях: в номинации «Лучший муниципальный проект» — Централизованная библиотечная система Чебоксарского муниципального округа; в номинации «Система бережливого управления» — администрация Моргаушского муниципального округа; в номинации «Лучший проект в области клиентоцентричности» — чебоксарский детский сад № 204; в номинации «Лучший сервис (система) для внутреннего клиента» — Отделение СФР по Чувашии; в номинации «Мастер бережливого управления» — проекты Родновой Е.В., Волкова Е.Х.

Награждение победителей пройдет в Москве 28-29 ноября на конференции «Практика применения проектного управления».

Источник: Минэкономразвития Чувашии.