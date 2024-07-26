Шестое место среди регионов ПФО по развитию туризма

В 2023 году Чувашия приняла 800 тысяч туристов, объём оказанных туристических услуг достиг 1,8 млрд рублей, а объём услуг коллективных средств размещения (гостиницы, отели и другие) составил 2,8 млрд рублей.

Эти цифры были представлены на расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития республики, подведшем итоги работы за 2023 год, которое проходило под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

Республика демонстрирует хороший темп развития. Туристический поток круизных судов по сравнению с 2020 годом увеличился в 3,5 раза. Регион утвердил первый межрегиональный национальный маршрут «Великий Волжский путь», реализуется 6 проектов по созданию модульных гостиниц.

ИА «Чувашинформ.ру».

Глава Чувашии Олег Николаев (из интервью телеканалу «МИР»):

— Только по заключенным договорам в Чебоксары должны зайти примерно 750-760 теплоходов против 659 (более 91 тыс. туристов) в 2023 году. Примерно 800 тыс. туристов было всего в республике в прошлом году. В целом туристический поток вырос на 30 % в сравнении с прошлым годом.

Для приема большего числа туристов инфраструктура в целом готова, но не доходит до желаемого уровня. На начало года у нас примерно 2200 сертифицированных номеров в отелях, гостиницах. Это маловато, особенно когда проводятся масштабные мероприятия.

Сейчас в работе 7 модульных объектов — это еще 235 номеров различного класса. Планируем завершить строительство двух гостиниц класса 5 звезд. Это примерно 290 номеров номерного фонда.

Наши производители начали выпускать хаусботы. Когда были представлены первые экземпляры, заказов стало очень много.

С вводом участка М-12 на территории Чувашии планируется создать туристический автокластер, чтобы он стал информационным центром для автотуристов.