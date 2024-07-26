Чувашия сохранила лидерство по снижению младенческой смертности

На протяжении нескольких лет республика сохраняет лидирующие позиции

по показателю снижения младенческой смертности среди субъектов Российской Федерации.

Этот показатель сравним с показателями развитых европейских стран: в 2023 году

показатель младенческой смертности в Чувашии составил 2 ‰, то есть 2 случая на 1 тыс.

родившихся живыми (Россия – 4,2 ‰, ПФО – 3,9 ‰).

Как следует из обнародованного в июле государственного доклада о состоянии здоровья населения Чувашской Республики, по предварительным данным, в 2023 году в регионе родились 9497 младенцев. Коэффициент рождаемости составил 8,1 случая на 1 тыс. человек населения (ПФО – 8,1). В городской местности рождаемость выше, чем на селе, – 8,9 и 6,7 случая на 1 тыс. человек населения соответственно. Причем по сравнению с 2022 годом сразу на 10,6 % увеличилось число четвертых детей в семьях.

Относительно стабильная ситуация с рождаемостью стала следствием реализации программ развития детского здравоохранения и совершенствования службы родовспоможения, а также многих иных мер государственной поддержки семей с детьми, реализуемых в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

В Чувашской Республике сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи детям (общего профиля). Она включает в себя Республиканскую детскую клиническую больницу, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, 7 межтерриториальных центров оказания специализированной медицинской помощи, а также 16 педиатрических отделений медицинских организаций во взаимодействии с врачами первичного звена здравоохранения и медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов. В систему встроены центры медико-социальной поддержки беременных женщин, эффективная работа которых позволила сократить число абортов за последние 3 года на 8 %. Общее число абортов в республике снизилось с 4514 случаев в 2022 году до 4292 случая в 2023 году. Показатель абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста снизился с 16,9 в 2022 году до 16,5 в 2023 году.

Более 70 миллионов рублей было направлено на модернизацию детских учреждений за последние 3 года. В 2024 году на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, будет направлено еще 600 млн рублей. Один из самых крупных объектов – детский стационар Новочебоксарского медицинского центра, который полностью преобразится в 2024—2025 годах.

Большую роль в улучшении демографической ситуации играют и методы вспомогательных репродуктивных технологий. Следует отметить, что процедура ЭКО женщинам выполняется в рамках программы ОМС бесплатно. В 2023 году проведены 874 вспомогательные репродуктивные процедуры. Благодаря им родился 251 ребенок.

Подготовила Н. Игнатьева.