У нас в округе

В Ходарах по программе инициативного бюджетирования ремонтируется памятник участникам Великой Отечественной войны (был возведен в 1958 году).

Работы по контракту общей стоимостью 1 млн 882,8 тыс. рублей выполняет подрядчик ООО «Авангардстрой». Финансирование осуществляется за счет субсидии из республиканского бюджета (1 млн 430,9 тыс. рублей), средств бюджета Шумерлинского муниципального округа (350,2 тыс. рублей) и средств населения (101,7 тыс. рублей).

К уборке урожая зерновых и зернобобовых приступили в хозяйствах.

По состоянию на 23 июля с площади 85 га намолочено 220 тонн зерна, в том числе озимой пшеницы – 200 тонн при средней урожайности 25,9 ц/га.

Одновременно на полях ведутся работы по подготовке к следующему сезону. Под сев озимых культур земледельцами подготовлено 1430 га.

1 августа в Торханах пройдут чемпионат и первенство округа по велоспорту в дисциплине «шоссе – индивидуальная гонка на время» памяти чемпиона Олимпийских игр Валерия Ярды.

В соревнованиях традиционно принимают участие сильнейшие велогонщики республики.

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия возглавляет президент Федерация велосипедного спорта по Чувашской Республике Иван Аверьянов.

Источник: администрация Шумерлинского МО.