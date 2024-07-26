Сотрудничество по плану

Глава Чувашии Олег Николаев поручил исполнительным органам республики, ряду подведомственных учреждений и муниципалитетов представить предложения в план мероприятий по реализации Соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2024—2026 годы.

Напомним, в ходе визита делегации Чувашии состоялись встречи с Президентом Александром Лукашенко, с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, заместителем премьер-министра Беларуси Петром Пархомчиком, представителями чувашской диаспоры, проведено XVI заседание Рабочей группы по развитию и координации сотрудничества между Правительствами Беларуси и Чувашии. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ», ЗАО «АГРО-ИНВЕСТ»; об установлении побратимских отношений между Канашом и Осиповичами; о взаимной поддержке в укреплении инвестиционной привлекательности между Агентством инвестиционного развития Чувашии и Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь.

Уже сейчас достигнуто много договоренностей и определены основные направления сотрудничества. В 2025 году в рамках Дня Республики на площадке Чебоксарского экономического форума предложено провести круглый стол с участием туристических операторов Белоруссии. На следующий год планируется бизнес-миссия предпринимателей Чувашии в Беларусь, руководители белорусских предприятий выразили желание посетить Чувашию для знакомства с производствами. Изучается возможность поставок первого российского ткацкого станка, произведенного в Чувашии. Также Чувашия готова предложить тяжелые тракторы и бульдозерную технику, поставки запчастей для железнодорожных вагонов и автотранспорта, заготовок кузнечного и литейного производств. Предприятие «Амкодор» заинтересовано локализовать производство отдельных видов продукции в России. Предлагается также поставлять в Чувашию зерноуборочные, картофелеуборочные комбайны, тракторы «Беларус», соки, фрукты, ягоды, племенной крупный рогатый скот, яйцо. Чувашия готова предложить крупы, муку, солод, мясные консервы, колбасы, соусы, горчицу, лук-севок, мясо птицы, хмель, посадочный материал хмеля, водку, пиво, квас, безалкогольные напитки. Рассматривается возможность использования белорусских строительных материалов при капремонте школ и детсадов. Туроператоры Чувашии и Беларуси приедут друг к другу для знакомства с туринфраструктурой и маршрутами, Чувашия может выступить пилотным регионом для туроператоров, занимающихся детским организованным туризмом. Будет разработан совместный план сотрудничества школ и техникумов Чувашии и Минска. Учебные заведения Беларуси готовы принимать на обучение абитуриентов из Чувашии, а ведущие предприятия — студентов на производственную практику. ЧГУ им. И.Н. Ульянова и Гродненский госуниверситет договорились о сотрудничестве. Ожидается соглашение с Минкультуры Беларуси по организации гастролей чувашских театров. Беларусь ждет спортсменов Чувашии для участия в спортивных мероприятиях, готова предложить спортивные базы для подготовки наших спортсменов к международным соревнованиям.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.