Продолжается выдвижение кандидатов на местных выборах

В Чувашии на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, замещению подлежат 79 мандатов: 31 мандат на выборах в Собрание депутатов Канашского муниципального округа первого созыва, по 20 мандатов в Собрания депутатов Алатырского и Шумерлинского муниципальных округов первого созыва.

Также пройдут дополнительные выборы в Чебоксарское и Новочебоксарское городские Собрания (1 и 2 мандата соответственно), в Собрания депутатов Красночетайского (2 мандата), Моргаушского (1 мандат), Цивильского (1 мандат) и Ядринского (1 мандат) муниципальных округов.

Процесс выдвижения кандидатов завершится 29 июля. Уже провели свои мероприятия по выдвижению кандидатов на выборах партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Грани». Также среди кандидатов есть самовыдвиженцы.

А 22 июля на портале госуслуг начали принимать заявления от избирателей, желающих голосовать дистанционно. Подать такое заявление можно по 2 сентября, проголосовать на портале ДЭГ (vybory.gov.ru) — в период с 8.00 часов 6 сентября до 20.00 часов 8 сентября, включая ночное время.

Справочно

Численность избирателей устанавливается два раза в год: по состоянию на 1 января и на 1 июля.

На 1 июля 2024 года в Чувашской Республике зарегистрировано 908 тысяч 846 избирателей (на 1 января текущего года было 909 тысяч 931 человек).

В городе Шумерле на 1 июля числится 23 тысячи 101 избиратель (полгода назад было 23 тысячи 276); в Шумерлинском муниципальном округе – 7 тысяч 243 избирателя (было 7 тысяч 296).

По информации Избиркома Чувашии.