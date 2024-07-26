Приглашаем на выставку «Без срока давности»

В Чувашском национальном музее (Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2) с 19 июля по 2 августа

проходит выставка, посвященная сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения

в годы Великой Отечественной войны.

Выставка рассказывает о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, об условиях жизни в оккупации, лишениях и голоде, о преступлениях против детства, об эксплуатации населения, угоне на принудительные работы в Германию, об уничтожении больных и граждан, находящихся в лечебных учреждениях. Каждый стенд посвящён отдельному факту геноцида на территории России и Белоруссии с подтверждающими архивными документами и фотографиями из федеральных и региональных архивов России.

Выставка подготовлена программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Посетить выставку можно совершенно бесплатно.